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Ukrajina se nada da će do kraja godine potpisati velike sporazume o odbrambenoj saradnji sa najmanje sedam članica NATO, izjavio je zamenik sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine David Alojan.

Kako prenosi The Guardian, ova inicijativa predstavlja novu dimenziju spoljne politike Kijeva, čiji je cilj da pokaže da Ukrajina nije samo primalac vojne pomoći, već i zemlja koja može da ponudi odbrambene tehnologije i dragoceno iskustvo stečeno na ratištu.

List navodi da je Kijev poslednjih meseci potpisao takozvane sporazume o dronovima sa šest država. Tri od njih su zemlje Bliskog istoka koje su se obratile Ukrajini nakon što su bile izložene napadima iranskih dronova Šahed. Takve sporazume potpisali su i Azerbejdžan, kao i članice NATO Letonija i Litvanija.





1/10 Vidi galeriju Ukrajinski napad dronovima na Krim Foto: Printscreen/X

"Sporazum o dronovima" obuhvata mnogo više od bespilotnih letelica

„Inicijativa se zove Sporazum o dronovima, ali zapravo obuhvata mnogo više od samih dronova. Još važniji su iskustvo, znanje i pristup svim komponentama koje čine ovaj sistem u Ukrajini“, rekao je Alojan.

On je objasnio da je jedna bliskoistočna država, nakon napada iranskih dronova, kupila sisteme za presretanje od zapadne kompanije koja ih je razvila u saradnji sa ukrajinskim proizvođačima. Nakon isporuke sistema, Kijev je više puta dobijao zahteve za savete kako da se oni koriste na najefikasniji način.

Zbog toga su Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Katar potpisali sporazume sa Ukrajinom, koja je ovim državama ponudila sveobuhvatne procene operativnih i taktičkih zahteva potrebnih za efikasnu upotrebu takvih sistema.

Trenutni sporazumi ne predviđaju izvoz ukrajinskih dronova, pošto je odbrambena industrija zemlje i dalje pod strogom kontrolom države i prvenstveno usmerena na potrebe sopstvene vojske.





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Kijev želi da iskustvo sa ratišta pretvori u novu diplomatiju

Prema rečima diplomata i analitičara koje citira The Guardian, nova ukrajinska „diplomatija dronovima“ predstavlja pokušaj Kijeva da stekne nove partnere i zadrži pažnju međunarodne zajednice u trenutku kada se globalni fokus sve više premešta na Bliski istok.

Pored toga, Ukrajina smatra da, kao zemlja sa najvećim iskustvom u odbrani od napada dronovima i njihovoj upotrebi za napade na ciljeve unutar Rusije, poseduje dragoceno znanje koje može da ponudi partnerima.

Alojan je rekao da će inicijativa ubuduće biti usmerena pre svega na članice NATO, naročito na zemlje koje se nalaze bliže Rusiji ili Ukrajini i koje sve više jačaju svoju odbranu od pretnji koje predstavljaju bespilotne letelice.

Tokom posete Dablinu, predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Ukrajina Irskoj predložila priključenje inicijativi „Sporazum o dronovima“.

Zelenski je 29. juna o ovoj inicijativi razgovarao i sa ministrom odbrane Danske.