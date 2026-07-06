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Dve osobe su poginule, a 17 je povređeno tokom ruskih napada na Hersonsku oblast u ponedeljak, među kojima su deca i zdravstveni radnici, prenosi Ukrinform, pozivajući se na Hersonsko regionalno tužilaštvo.

„Prema istrazi, ruska vojska je 6. jula 2026. godine napala naselja u Hersonskoj oblasti koristeći avijaciju, artiljeriju, minobacače i različite vrste dronova“, navodi se u saopštenju.

Do 17.30 časova potvrđena je pogibija dve osobe, dok je 17 ljudi ranjeno usled ruske agresije. Među povređenima ima i dece.

Prema navodima tužilaštva, dvojica muškaraca starosti 58 i 59 godina poginula su kada je dron pogodio civilno vozilo u Hersonu. Tom prilikom povređene su i dve žene.

Pored toga, još devet civila, uključujući zdravstvene radnike, povređeno je u napadima na Herson i naselje Kamišani.

Ruski napad na Herson Foto: Printscreen/Facebook

Deca među povređenima u vazdušnim napadima

Ruske snage su tokom dana izvele i vazdušne udare. U Zelenivki su povređene četiri osobe, među kojima dve devojčice od 17 i 11 godina.

U Muzikivki su u sličnom napadu ranjena još dva meštanina.

U napadima su oštećene privatne kuće, stambene zgrade, kulturne i obrazovne ustanove, kao i kamion i više putničkih i privatnih vozila.

Pod nadzorom Hersonskog regionalnog tužilaštva pokrenuta je predistražna istraga zbog sumnje na počinjenje ratnih zločina.

Napad na Herson Foto: Ukrajinska policija

Kako prenosi Ukrinform, u ruskom vazdušnom napadu teško je oštećena i jedna obrazovna ustanova u opštini Muzikivka u Hersonskoj oblasti.

(Kurir.rs/Ukrinform)

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