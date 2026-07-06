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Orbanova partija Fides u Mađarskoj pozvala je na demonstracije u četvrtak, nakon što je premijer Peter Mađar podneo ustavni amandman sa ciljem da smeni predsednika države, Tamaša Šujoka.

Mađar, koji je odneo ubedljivu pobedu na izborima u aprilu i time okončao 16 godina dugu vladavinu Viktora Orbana, više puta je zahtevao uklanjanje zvaničnika kojeg je imenovao njegov prethodnik, nazivajući Šujoka "Orbanovom marionetom".

Šta predviđa novi ustavni amandman?

Amandman koji je Mađar podneo u subotu formuliše sledeće:

"Mandat aktuelnog predsednika Republike prestaje narednog dana od dana stupanja na snagu amandmana na Osnovni zakon".

Vladajuća partija Tisa ima dvotrećinsku većinu u parlamentu, što znači da se očekuje usvajanje ovog amandmana. Prema izvorima iz mađarskog parlamenta, glasanje bi moglo da se održi već sledeće nedelje, iako to još uvek nije zvanično potvrđeno.

Ove ustavne promene takođe bi dovele do smene četiri ustavna sudije uvođenjem starosne granice za penzionisanje od 70 godina i ograničavanja mandata parlamentarnih poslanika na maksimalno 12 godina.

1/9 Vidi galeriju Peter Mađar, premijer Mađarske Foto: BOGLARKA BODNAR/MTI, CSABA KRIZSAN/MTI, ZOLTAN BALOGH/MTI

Šujok: "Ovo je pretnja demokratiji"

Predsednik Šujok je poručio da nema nameru da podnese ostavku, opisujući postupak premijera Mađara kao direktan udar na demokratski poredak.

"Pitanje je da li će ova sila zbrisati međunarodno priznate i neophodne principe vladavine prava, kao i istinsku predstavničku demokratiju", naveo je Šujok u zvaničnom saopštenju.

Sa druge strane, Mađar je tokom predizborne kampanje više puta obećavao da će smeniti predsednika. On tvrdi da Šujok nije ispunjavao svoje ustavne dužnosti i da nije stao u zaštitu opozicionih pristalica tokom Orbanove vlasti.

"Viktor Orban je izneverio mađarski narod, a Tamaš Šujok, koga je on postavio, izneverio je Mađarsku Republiku", izjavio je Mađar.

1/5 Vidi galeriju Mađarski predsednik Tamaš Suljok obratio se nakon zatvaranja biračkih mesta Foto: Kurir.rs/ L.S.

Oštra reakcija Viktora Orbana

Iz Fidesa opominju da bi smena predsednika na ovaj način otvorila vrata tiraniji, zbog čega su i pozvali građane na protest u četvrtak kako bi pružili podršku Šujoku.

"Partija Tisa prelazi sve granice – ljudske, moralne i pravne. Mađarski birači im nisu dali ovlašćenje za ovako nešto", izjavio je Viktor Orban.

Opozicija takođe naglašava da je Šujok izabran potpuno u skladu sa Ustavom, te da bi njegovo uklanjanje predstavljalo presedan donošenja zakona usmerenih protiv pojedinca (ad hominem legislativa).

1/10 Vidi galeriju Mađarski premijer Viktor Orban na samitu EU u Briselu o zamrznutim ruskim sredstvima i pomoći Ukrajini Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP

Međunarodna zajednica pomno prati situaciju

Delegacija Venecijanske komisije Saveta Evrope, savetodavnog tela specijalizovanog za ustavna pitanja, posetila je Mađarsku i održala sastanke i sa predsednikom i sa vladinim zvaničnicima. Njihovi zvanični zaključci još uvek nisu objavljeni.