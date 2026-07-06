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Ruski izviđački avion izbacio je desetine sonobuja u blizini britanskog nosača aviona HMS Prince of Wales, u potezu za koji se sumnja da je predstavljao pokušaj uznemiravanja ratnog broda, zbog čega su poleteli lovci RAF-a, prenosi Sky News.

Incident se dogodio 2. jula u Norveškom moru, kada je ruski patrolni avion Tu-142 „Bear-F“ preleteo „nepotrebno blizu“ britanskog nosača aviona i u tri navrata izbacio sonobuje – uređaje za podvodno osmatranje dugačke oko jednog metra, koji se uz pomoć padobrana spuštaju na površinu mora.

Veruje se da je ovo prvi put, bar u novijoj istoriji, da je Rusija upotrebila taktiku masovnog izbacivanja sonobuja u neposrednoj blizini broda Kraljevske mornarice.

Lovci F-35 poleteli u presretanje

Kao odgovor, sa palube nosača aviona poletela su dva borbena aviona F-35, koja su presrela ruski avion.

„Ova aktivnost bila je nebezbedna i neprofesionalna“, saopštio je portparol britanskog Ministarstva odbrane.

„Ruski avion presrela su i ispratila dva britanska lovca F-35 sa nosača HMS Prince of Wales sve dok nije napustio područje“, dodao je portparol.





1/22 Vidi galeriju F-35 Foto: Suhaimi Abdullah, Printscreen/Youtube, Shutterstock

Sonobuje koriste vojske širom sveta za otkrivanje i praćenje podmornica.

Međutim, prema navodima izvora iz britanske odbrane, izbacivanje velikog broja ovih uređaja u neposrednoj blizini nosača aviona više je ličilo na pokušaj uznemiravanja nego na stvarnu protivpodmorničku operaciju.

Takav potez nosio je i određeni rizik, jer su sonobuje mogle da dospeju na palubu broda ili da ugroze avione koji su bili u vazduhu.

Britansko Ministarstvo odbrane ocenilo je da je ruska akcija bila „nebezbedna“, upravo zato što su uređaji padali veoma blizu nosača aviona dok su borbeni avioni izvodili operacije.

Iako nije precizirano na kojoj udaljenosti su sonobuje izbačene, navodi se da su pale „veoma blizu“, uključujući i prostor ispred samog ratnog broda.

Incident uoči samita NATO u Ankari

Nosač aviona HMS Prince of Wales raspoređen je na sever Evrope u okviru operacije NATO čiji je cilj jačanje bezbednosti na Arktiku i severnom Atlantiku.

Ruska aktivnost dogodila se uoči samita NATO, koji će biti održan u Ankari u utorak i sredu.

Britanski ministar odbrane Den Džarvis tokom vikenda posetio je nosač aviona nakon incidenta, u pratnji islandske ministarke spoljnih poslova Torgerdur Katrin Gunarsdotir.