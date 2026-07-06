SNIMLJEN TRENUTAK UDARA U NAJVEĆU RUSKU RAFINERIJU! Dron lagano prilazi i zakucava se u postrojenje, usledio je vatreni pakao (VIDEO)
Na društvenim mrežama pojavio se snimak jednog od dronova koji je pogodio najveću rusku rafineriju nafte, Omsk.
Kao što se može videti na snimku, dron se polako približava postrojenju, leti iznad njega neko vreme, a zatim se sruši, nakon čega je izbila snažna eksplozija.
Napad na najveću rafineriju nafte u Rusiji
Kako je Kurir ranije preneo, Snage za specijalne operacije Ukrajine (SSO) pogodile su rafineriju nafte u Omsku, najveću rafineriju nafte u Rusiji, u onome što su opisale kao najdublji udar dugog dometa koji su ukrajinske snage izvele od početka invazije u punom obimu.
Rafinerija, smeštena u sibirskom gradu Omsku, godišnje prerađuje više od 21 milion tona nafte.
"Specijalne snage su pogodile najveću i 'nedostižnu' rusku rafineriju u Omsku. Na udaljenosti od 3.000 km! Ovo je prvi udar na ovo postrojenje", naveo je SSO u saopštenju na Telegramu.
"Ovo je najdublji udar dugog dometa na neprijateljsku teritoriju tokom cele invazije u punom obimu", dodaje se u saopštenju.
Detalji o napadu i strateškom značaju
SSO je saopštio da je napad pogodio kritičnu opremu u rafineriji, uključujući ELOU-AVT-11, jedinicu za primarnu preradu sirove nafte, opisujući je kao najvažnije postrojenje u fabrici.
"Bez primarne prerade, sva ostala postrojenja jednostavno nemaju sirovine", navodi se u izveštaju.
Agencija je opisala rafineriju u Omsku kao ključnu tačku ruske energetske infrastrukture, navodeći da predstavlja jedno od najvažnijih postrojenja za rusku industriju goriva, da pokriva značajan deo domaćeg tržišta benzina i dizela, kao i da je jedan od glavnih proizvođača avio-goriva u zemlji.
Ukrajinski monitoring kanal Exilenova+ izvestio je da ova rafinerija čini oko 10% ukupnog kapaciteta prerade nafte u Rusiji. Unutar Sibirskog federalnog okruga, ona podmiruje više od polovine regionalne potražnje za motornim gorivom.
"Snage za specijalne operacije vratiće rat u Rusiju, bez obzira na to koliko daleko neprijatelj krije svoje ciljeve", dodao je SSO.
(Kurir.rs)