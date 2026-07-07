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Poljska je od početka rata poslala Ukrajini vojnu pomoć vrednu oko 3,6 milijarde evra, najviše prethodna vlada opozicionih konzervativnih nacionalista, koji se sada bune zbog pomoći koju šalje sadašnja vlada, konkretno ovog vikenda zbog raketa za sistem patriot, što su od Poljske, međutim zatražili NATO i SAD, proizilazi iz podataka koje je danas objavio ministar odbrane Vladislav Košnjak-Kamiš.

"Neki danas u Poljskoj takođe i u Evropi pokušavaju da prećute, zaborave ili sakriju. Istina je jedna: brutalni napad, pobijena deca, nevini ljudi, uništena obdaništa, bolnice, uništavanje kulturnih dobara - to sve se dešavalo od prvih trenutaka tog rata. Zato je naša pomoć zasnovana na našim vrednostima i principima, ali pravda je i pragmatičan interes poljske države", kazao je na konferenciji za novinare Košnjak-Kamiš.

Od početka napada Rusije na Ukrajinu Poljska je poslala 48 paketa vojne pomoći Ukrajini, bilo oružje i municiju, stotine tenkova uglavnom postsovjetske proizvodnje ali i nemačke leoparde, borbenih vozila, 14 aviona MIG-29, zatim municiju, avionske bombe, sisteme protivvazušne odbrane i puške za vojnike.

Ministar Košnjak-Kamiš odlučio je da objavi do sada poverljive podatke zbog optužbi opozicije da time što vlada nastavlja pomoć Ukrajini ugožava bezbednost Poljaka. Vlada premijera Tuska od 2024. godine poslala je Ukrajini pomoć vrednu oko 349 miliona evra, uglavnom tenkovsku i artiljerijsku municiju, avionske bombe, rakete a medju njima i rakete PAC-3 za američki protivraketni sistem patriot, a poklonila je i besposadni sistem SCAN EAGLE.

Ta pomoć iznosi 9,4 odsto vrednosti ukupne vojne pomoći Ukrajini koju je Poljska slala bilo kao vojnu tehniku, bilo preko obuke ukrajinskih vojnika ili uspostavljanjem aerodroma u Žešovu na jugoistoku Poljske kao čvora i koridora preko koga prelazi preko 90 odsto zapadne vojne pomoći u Ukrajinu.

Buru povodom pomoći Ukrajini u jeku tenzija Varšave i i Kijeva zbog ukrajinskog veličanja Ukrajinske ustaničke armije, odgovorne za Volinjski masakr desetina hiljada poljskih seljana ali i Čeha i Jevreja 1943. i 1944. godine, izazivao je u subotu potpredsednik Sejma, radikalni nacionalista Kšištof Bosak koji je optužio vladu da je Kijevu tajno poslala rakete za sistem patriot.

Pridružio mu se i savetnik poljskog predsednika Marćin Pšidač koji je dodao da je čak navodno Tuskova vlada prepustila Ukrajini mesto Poljske u redu za isporuke tih raketa ali i drugog preko potrebnog oružja i time ugrožava bezbednost zemlje. Vlada je odlučila u nedelju da počne da objavljuje do tada poverljive podatke o vojnoj pomoći Ukrajini na šta je Bosak danas priznao da nije imao nikakve osnove za svoje optužbe, već da je samo običnim rečima u komentaru na mreži Iks izrazio nagadjanja koja su vojni stručnjaci pisali komplikovano.

Ministar Košnjak-Kamiš danas je kategorično demantovao da je Poljska prepustila svoje mesto u redu za isporuke koje su odgodjene ;jer je administracija američkog predsednika Donalda Trampa preusmerila oružje, već plaćeno, za Poljsku i druge zemlje na Bliski istok u rat sa Iranom.

"Niti je ko to od nas tažio niti smo doneli takvu odluku", rekao je Košnjak-Kamiš.

Poljski ministar odbrane naglasio je da nijedno oružje, nijedan komad municije nije poslat Ukrajini bez prethodne analize Generalštaba Vojske Poljske a da je deo oružja, recimo rakete za sistem patriot Poljska poslala na zahtev NATO i SAD a predsednik Poljske Karol Navrocki je znao za sve isporuke.

"Na molbu generalnog sekretara NATO, Evropske komande snaga SAD i vrhovnog komandanta savezničkih snaga za Evropu, nakon konsultacija sa našim jedinicama koje ih koriste doneli smo odluku o donaciji raketa za patriot, marginalni broj koji nikako ne utiče na našu PVO", rekao je poljski ministar odbrane.

Košnjak-Kamiš poručio je svom prethodniku na čelu ministarstva Marijušu Blaščaku da je posebno licemerje ;to što je on sam poslao 10 puta više oružja Ukrajini a sada iz opozicije optužuje Tuskovu vladu da ugrožava bezbednost Poljske.

"To je odvratno. Od prvih dana donosili su baš u toj stvari dobre odluke a danas ih se stide. Kolege iz Prava i Pravde, ne stidite se oružja koje ste poslali Ukrajini, nema čega da se stidite", rekao je Kamiš i pozvao nacionaliste iz opozicije da se opamete jer neprijatelj nije Ukrajina nego Rusija.