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Američki predsednik Donald Tramp objavio je montiranu fotografiju sebe sa italijanskom premijerkom Đorđom Meloni sa natpisom "Potrebna zabrana prilaska" u najnovijoj eskalaciji između dva lidera.

Tenzije između Vašingtona i Rima su se rasplamsale krajem juna kada je Tramp tvrdio da ga je Meloni "molila" za zajedničku fotografiju u nastojanju da poveća svoj rejting.

"Ljudi dolaze i odlaze, ali odnosi moraju da opstanu", rekao je italijanski ministar odbrane Gvido Kroseto za novinski kanal Skaj TG24.

Ministar spoljnih poslova Antonio Tajani takođe je rekao da je "siguran da transatlantski odnosi idu daleko dalje od pojedinačnih komentara".

Meloni nije lično odgovorila.

Tramp je objavio fotografiju bez opisa, tako da nije jasno na šta se odnosi komentar o zabrani prilaska, ali su se tenzije između Vašingtona i Rima rasplamsale krajem juna kada je Tramp tvrdio da ga je Meloni "molila" za zajedničku fotografiju u nastojanju da poveća svoj rejting.

"Ona loše stoji u Italiji sa svojim nivoom popularnosti, verovatno zato što je odbila Sjedinjene Američke Države, zemlju koja istinski voli i štiti Italiju, kada je u pitanju sprečavanje Irana da dobije ili razvije nuklearno oružje (ali je to učinio i NATO, uostalom!)," napisao je Tramp u objavi na Truth Social.

Njih dvojica su se takođe sukobili oko pape Lava XIV, a Meloni je branila papu nakon što ga je Tramp nazvao "slabim po pitanju kriminala i užasnim za spoljnu politiku".

"Papa je poglavar Katoličke crkve i ispravno je i normalno da poziva na mir i osuđuje svaki oblik rata", rekla je Meloni kao odgovor.

1/3 Vidi galeriju Italijanska premijerka Đorđa Meloni na samitu G7 u Francuskoj Foto: MICHAEL KAPPELER / AFP / Profimedia, Thibault Camus/AP

Obmanjujuće objave na društvenim mrežama

Nedavna svađa između Trampa i Meloni pokrenula je talas objava na društvenim mrežama koje su se pojavile u znak podrške italijanskoj liderki, a nekoliko korisnika je podelilo snimke na kojima je vide kako je grle pristalice i kako je navija gomila.

Nedavne ankete pokazuju da je Melonijeva stranka Braća Italije i dalje najpopularnija politička snaga u zemlji. Istraživanje YouTrend-a za Sky TG24, objavljeno u junu, pokazalo je da stranka ima 28,6% namere glasanja, što je više od sedam poena ispred levocentričke Demokratske stranke sa 21,5%.

1/15 Vidi galeriju Đorđa Meloni Foto: screenshot X/Georgiameloniii, EPA Riccardo Antimiani, EPA Filippo Attili Palazzo Chigi P

Međutim, dostupni podaci takođe ukazuju na to da je njena lična popularnost slabija, a anketa YouGov-a sprovedena u aprilu pokazala je da 35% Italijana pozitivno gleda na Meloni, dok je 57% negativno gleda.

Posebno istraživanje Ipsos-a objavljeno u februaru pokazalo je da njen rejting odobravanja iznosi 44%.

Ove brojke su niže nego 2023. godine, kada je Pew Research otkrio da je 57% Italijana imalo pozitivno mišljenje o Meloni manje od godinu dana nakon što je stupila na dužnost.