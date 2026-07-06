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Skelet u ronilačkom neoprenskom odelu isplivao je na mediteransku plažu dva meseca nakon što je kajtsurfer nestao bez ikakvog traga.

Veruje se da ostaci pripadaju Mimu Pijepoliju (39), a pronađeni su nadomak obale Darijane, u libijskom okrugu Bengazi. Jedan ribar je podigao uzbunu nakon što je 4. jula primetio telo kako pluta u vodi.

Oprema ukazuje na nestalog Italijana

Iako žrtva još uvek nije zvanično identifikovana, pronađena oprema ukazuje na to da je reč o Mimu.

Neoprensko odelo u kojem su se ostaci još uvek nalazili, zajedno sa daskom za kajtsurf, u potpunosti odgovara opremi koju je koristio surfer iz mesta Erčije u Italiji.

Mimo, koji je bio oženjen i otac dvoje dece, bio je strastveni ljubitelj mora i vodenih sportova. Nestao je 1. maja dok je vozio kajtsurf kod mesta Porto Čezareo, oko 800 kilometara daleko od mesta gde je telo sada pronađeno.

Mimo Pijepoli Foto: Facebook

Tragičan nestanak pred očima prijatelja

Mimo je tog dana izašao na more sa grupom prijatelja. Vratio se na obalu nakon što je izgubio svog zmaja usled jakog vetra, ali je potom odlučio da ponovo krene na vodu. Svedoci su ga kasnije videli kako se bori sa talasima pre nego što je nestao ispod površine.

Prvobitna potraga, kojom je koordinisala Italijanska obalska straža, obuhvatila je područje od oko 97 kvadratnih milja. U spasilačkim naporima pomagale su i letelice, uključujući helikopter Italijanske mornarice koji je pretraživao akvatoriju.

Na kraju su angažovani i ronioci, ali jedini trag koji je tada pronađen bio je njegov zmaj na naduvavanje, koji je nađen zapleten oko stena nekoliko dana nakon nestanka.

Saopštenje zvaničnika

Pronađeno telo je prevezeno u bolnicu radi DNK analize kako bi se potvrdio identitet žrtve. Italijanski Naučni komitet za potragu za nestalim licima saopštio je: "Nadamo se da će porodica uskoro dobiti potvrdu, koliko god ona bolna bila".