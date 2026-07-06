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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da ima velike nade u samit NATO-a u Ankari nakon razornog ruskog napada na Kijev u kojem je poginulo najmanje 22 ljudi.

Samit mora doneti više od "praznih reči" i osigurati veću zaštitu Ukrajine, rekao je Zelenski u video obraćanju sinoć.

"Bio je to brutalan napad", rekao je o ruskim napadima dronovima i raketama na Kijev i okolni region u ponedeljak uveče.

Rekao je da je 22 ljudi poginulo, a oko 90 je povređeno.

1/7 Vidi galeriju Ruski masovni napad raketama i dronovima na Kijev Foto: Printscreen/X

Zelenski je istakao da ukrajinska protivvazdušna odbrana i dalje postiže visoku stopu presretanja ruskih dronova i krstarećih raketa kada ima dovoljno presretača, ali je ukazao na jasne propuste u zaštiti od balističkih raketa.

"Kad god su nam dostupne potrebne mogućnosti, naši borci postižu zaista visoke stope presretanja. To je jedino objašnjenje za problem sa balističkim raketama - nedovoljno presretača", rekao je.

Ponovo se požalio na nedostatak municije za protivvazdušne sisteme Patriot, jedinu efikasnu odbranu Ukrajine od ruskih balističkih raketa.

"Jednostavno je apsurdno da u današnjem svetu proizvodnja još uvek nije povećana do nivoa koji je zaista potreban da bi se ljudi zaštitili od balističkog terora" rekao je on.

Pretpostavio je da bi Ukrajina mogla sama da proizvodi rakete Patriot, ali da bi to zahtevalo licence i odobrenje Sjedinjenih Država.

1/5 Vidi galeriju Sistem protivvazdušne odbrane (PVO) Patriot Foto: Shutterstock, EPA / Atef Safadi

Zelenski je ranije ove godine upozorio da Ukrajini kritično nedostaju rakete presretač, a taj nedostatak je pogoršan američkim ratom protiv Irana, što je dodatno opteretilo globalne zalihe.

"Iskreno se nadamo da samit koji se sada održava u Ankari - samit najjačih evroatlantskih država - neće ostati samo prazne reči", rekao je o dvodnevnom skupu koji počinje u utorak.

„I da će naša zaštita života, naša bezbednosna saradnja i odbrambeni kapaciteti ovde u Evropi i sa Amerikom biti ojačani zajedničkim radom i zajedničkim odlukama.“