VENECUELOM SE ŠIRI MIRIS SMRTI! Broj mrtvih posle zemljotresa je ZASTRAŠUJUĆ, bageri besomučno zatrpavaju masovne grobnice, narod u očaju napada vlast!
Broj žrtava u dva zemljotresa u Venecueli porastao je na 3.535, saopštile su vlasti u ponedeljak, dok je skoro 18.000 ljudi ostalo bez krova nad glavom više od nedelju dana nakon što je katastrofa pogodila glavni grad i obližnja priobalna područja.
Vrhunski poslanik Horhe Rodrigez rekao je da najnoviji zvanični podaci pokazuju da je 16.740 ljudi povređeno, a 17.854 ostalo bez smeštaja nakon zemljotresa 24. juna, magnitude 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale, a dogodili su se u roku od nekoliko sekundi.
Novi podaci ističu razmere katastrofe u i oko Karakasa i La Gvaire, priobalnog područja koje je najteže pogođeno, dok se kritike zbog reakcije vlade povećavaju. Potpredsedništvo Venecuele za socijalna pitanja saopštilo je da najmanje 12.800 ljudi boravi u 80 skloništa širom Karakasa i La Gvaire.
Vršilac dužnosti predsednice Delsi Rodrigez branila je način na koji je vlada postupila u vezi sa katastrofom usred rastuće frustracije Venecuelanaca koji su reakciju opisali kao kasnu i neadekvatnu.
Ona je rekla da su snage bezbednosti raspoređene odmah nakon zemljotresa i najavila je stvaranje nove vojne jedinice koja će pomoći u rešavanju budućih vanrednih situacija i katastrofa.
U ponedeljak u La Gvairi, svedoci Rojtersa videli su kamione i forenzičke radnike kako prevoze kovčege, dok su mašine kopale rovove na otvorenom području obeleženom belim krstovima, gde su vlasti sahranjivale neidentifikovana tela.
Ujedinjene nacije su saopštile da nastavljaju da pojačavaju operacije pomoći u koordinaciji sa vladom u Karakasu.
"Neki timovi za potragu i spasavanje ostaju raspoređeni u pogođenim područjima, dok drugi specijalizovani inženjerski timovi i medicinska podrška nastavljaju da stižu", rekao je portparol UN Stefan Dižarik novinarima u ponedeljak.
Dižarik je rekao da je sveobuhvatna procena potreba koja će biti osnova ažuriranog plana reagovanja skoro završena, iako nije rekao kada će biti objavljena. Agencije UN već pružaju usluge u tri kampa i procenjuju druge lokacije radi proširene podrške.
(Kurir.rs/Rojters)