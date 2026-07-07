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Helikopter sa posmrtnim ostacima vrhovnog verskog vođe Irana ajatolaha Alija Hamneija sleteo je u kompleks džamije Džamkaran u Komu, posle završetka ceremonije u Teheranu, prenela je iranska agencija Tasnim.

Posle višesatne ceremonije ispraćaja u Teheranu, posmrtni ostaci su prebačeni u Kom, gde se u džamiji Džamkaran okupio veliki broj građana radi odavanja poslednje pošte.

Tasnim navodi da je ceremonija u Teheranu trajala do 17 časova po lokalnom vremenu, nakon čega je kovčeg prevezen helikopterom u Kom.

Iranske vlasti najavile su da će komemoracije biti nastavljene u Komu, i u sredu u gradovima Nadžafu i Karbali, dok je za četvrtak planirana sahrana Hamneija u svetilištu imama Reze u Mašhadu.

1/14 Vidi galeriju Iran ajatolah Ali Hamnei sahrana ajatolaha Foto: STRINGER/EPA, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Vahid Salemi/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf rekao je da će odgovorni za ubistvo Alija Hamneija biti kažnjeni, dodajući da će "poslednji korak osvete" biti ostvaren "oslobođenjem Jerusalima".

U poruci povodom Hamneijeve sahrane u Teheranu, Galibaf je rekao da su Iranci protekla četiri meseca skandirali "Smrt Americi" i "Smrt Izraelu" i zahtevali osvetu protiv onoga što je nazvao "ubicama našeg mučenog imama".

"Agresori protiv islamskog Irana i ubice mučenika ove zemlje, posebno vođa ume, platiće za svoja dela", rekao je.

Galibaf, koji vodi pregovore Irana sa Sjedinjenim Državama, rekao je da će se borba nastaviti i vojnim i diplomatskim sredstvima, opisujući pregovore kao deo šire "civilizacijske" konfrontacije Irana sa, kako je rekao, dominantnim silama.

Nešto manje od 50.000 ljudi je primilo hitnu medicinsku pomoć tokom sahrane bivšeg vrhovnog vođe u Teheranu.

Iranske službe za hitne slučajeve rekle su državnoj novinskoj agenciji ISNA da je među 48.804 ljudi koji su lečeni tri uspešne kardiološke reanimacije i oko 18.000 ambulantnih tretmana.

Nisu prijavljeni smrtni slučajevi ili drugi veći incidenti.