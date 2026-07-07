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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da su masovni vazdušni napadi koje je Rusija izvršila u noći između nedelje i ponedeljka, namerno usmereni na civile i infranstrukturu u Ukrajini sa ciljem da se nanese što više patnje i štete.

Zelenski je kasno sinoć na društvenim mrežama rekao da je Rusija tada ispalila 68 raketa, uključujući brojne balističke, kao i više od 350 dronova.

Kijev i okolni region bili su glavna meta napada, rekao je Zelenski na Telegramu, optužujući Moskvu "da želi da nanese što više patnje i štete Ukrajincima i Ukrajini".

Zelenski je rekao da se spasilačke operacije nastavljaju, posebno u gradu Višnevo kod Kijeva i dodao da će vlada osloboditi hitna sredstva za pomoć opštini, navodeći da su razmere razaranja prevazišle kapacitete lokalnih vlasti.

Prema poslednjem bilansu, u ruskim napadima su poginule 22 osobe, a oko 90 je povređeno.

Kurir.rs/Ukrinform

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