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Ruske oružane snage su tokom noći pokrenule masovni napad na Kijev kao odgovor na ukrajinske napade na ruske rafinerije.

Broj poginulih porastao je na 16, dok je 56 ljudi povređeno, saopštila je Državna služba za vanredne situacije Ukrajine.

Kako se navodi saopštenju, spasilački timovi pronašli su još jedno telo ispod ruševina stambene zgrade u Darničkom okrugu, čime je potvrđen novi bilans žrtava, prenosi Ukrinform.

Operacije potrage i raščišćavanja terena i dalje su u toku, a vlasti upozoravaju da bi broj žrtava mogao dodatno da se menja kako se radovi nastavljaju.

Proglašena je vazdušna uzbuna u Kijevu i nizu istočnih, severnih i centralnih regiona Ukrajine zbog pretnje napadom balističkim raketama.

1/10 Vidi galeriju Ukrajina Kijev napad na Kijev Foto: SERGEY DOLZHENKO/EPA, Danylo Antoniuk/AP

Pre toga, Ratno vazduhoplovstvo je izvestilo o lansiranjima KAB-a od strane neprijatelja u okolini Zaporožja, u Donjeckoj oblasti i na severu Harkovske oblasti, neprijateljskih bespilotnih letelica zapadno od Hersona, na severu Černigovske oblasti, koje se kreću ka Zaporožju sa juga na granici Poltavske i Harkovske oblasti, na istoku Harkovske oblasti, na zapadu Donjecke oblasti.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je da je presretnuta 31 od 33 krstareće rakete

U napadu ruskih snaga na benzisku stanicu u Zaporožju poginula je devojka, a deset osoba je povređeno, među kojima i jedno dete, saopštila je gradska sekretarka Regina Harčenko.

"Jutros su Rusi ubili devojčicu rođenu 2007. godine, napali su benzinsku pumpu gde su se nalazili ljudi. Ukupno je povređeno 10 stanovnika grada, uključujući dete", navela je ona na Telegramu.