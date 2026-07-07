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Dvadeseta godišnjica uspostavljanja diplomatskih odnosa između Narodne Republike Kine i Crne Gore predstavlja vrijedan trenutak za osvrt na put koji smo zajedno prešli, ali i za promišljanje o pravcima buduće saradnje. Tokom ove dvije decenije, odnosi naših država razvijali su se na temeljima međusobnog poštovanja, razumijevanja i otvorenosti za dijalog i saradnju u različitim oblastima, uključujući turizam, kulturu i razmjenu znanja.

Imala sam privilegiju da Kinu posjetim više puta i da boravim u različitim provincijama. Svaka posjeta nosila je novo i jedinstveno iskustvo, ali i potvrđivala snažan utisak koji Kina ostavlja na svakog posjetioca. Riječ je o zemlji koja istovremeno plijeni savremenim razvojem i snažnim zamahom ka budućnosti, dok u isto vrijeme s velikom pažnjom i poštovanjem čuva tradiciju dugu hiljadama godina. Upravo ta ravnoteža između prošlosti i budućnosti čini Kinu posebnom i inspirativnom.

Poseban utisak na mene ostavila je Žuta rijeka - simbol istrajnosti, posvećenosti i dugotrajnog napora kineskog naroda da obuzda prirodne izazove i na njima izgradi snažnu civilizaciju. Posmatrajući odnos Kine prema sopstvenoj istoriji, jasno je koliko se budućnost gradi na vrijednostima koje su pažljivo oblikovane tokom vremena, ali i na spremnosti da se iz teških i gorkih iskustava izvuku pouke za održiv i stabilan razvoj. To je pristup koji je poučan i vrijedan pažnje i u širem globalnom kontekstu.

Sa aspekta turizma, Kina i druga daleka tržišta predstavljaju veliki potencijal za Crnu Goru. Naša zemlja, iako mala po površini, nudi izuzetnu raznolikost - od očuvane prirode i bogate kulturno-istorijske baštine, do autentičnih lokalnih zajednica i gostoprimstva po kojem smo prepoznati. Upravo zbog toga Crna Gora može biti snažna i nezaboravna stanica na putovanju turista koji dolaze iz dalekih zemalja, uključujući Kinu.

U tom kontekstu, Crna Gora je prepoznala značaj regionalnog povezivanja i udruživanja sa zemljama jugoistočne Evrope. Zajedničkim nastupom i koordinacijom turističke ponude, turistima sa udaljenih tržišta omogućava se da tokom jednog putovanja obiđu više zemalja i upoznaju različite kulture i pejzaže. Sigurna sam da će Crna Gora, sa svojom prirodnom ljepotom, autentičnošću, kulturnim nasljeđem i istorijom, ostaviti snažan i trajan utisak na svakog posjetioca koji je uvrsti u svoj plan.

Ohrabrujući su i konkretni pokazatelji rasta interesovanja kineskih turista za Crnu Goru. Tokom prošle godine zabilježen je porast broja turista iz Kine od 27% u odnosu na 2024. godinu. Ovaj podatak ne doživljavamo samo kao statistiku, već kao potvrdu da se uz posvećen rad, jačanje promocije i unapređenje saradnje mogu ostvariti dodatni pomaci u turističkoj razmjeni između naših zemalja.

Pored turizma, izuzetno važnim smatram jačanje kulturnih veza i razmjenu iskustava i znanja. Turizam danas nije samo putovanje, već i prilika za međusobno učenje, razumijevanje i približavanje naroda. Razmjena dobrih praksi, zajednički projekti i kontakti među profesionalcima u oblasti turizma mogu dodatno doprinijeti kvalitetu ponude i održivom razvoju ove grane u obje zemlje.

Gledajući unaprijed, moja želja i vizija za narednih dvadeset godina odnosa između Kine i Crne Gore zasnivaju se na daljem jačanju međusobnog povjerenja, otvorenosti i praktične saradnje. Vjerujem u rast broja kineskih turista u Crnoj Gori, u snažnije kulturne veze i u dublju razmjenu iskustava u oblasti turizma i drugih sektora od zajedničkog interesa. U svijetu koji se brzo mijenja, upravo ovakva partnerstva, zasnovana na uvažavanju različitosti i zajedničkim ciljevima, imaju poseban značaj.

Dvadeset godina prijateljstva između Kine i Crne Gore čine čvrstu osnovu za nastavak zajedničkog puta. Uvjerena sam da će naredne decenije donijeti nove prilike, nove susrete i nove razloge da ovu saradnju dodatno razvijamo, u korist naših naroda i budućih generacija.

Piše: Simonida Kordić, ministarka turizma Crne Gore

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