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Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trampobjavio je na društvenoj mreži "Truth social" ("Istina") pohvalu na račun američke vojske i morala u oružanim snagama SAD rekavši da američka vojska nikada nije bila jača ili moćnija.

- Nijedna druga nacija ne može da uradi ono što mi radimo, nije ni blizu. Ove godine smo postavili još više istorijskih rekorda u regrutovanju, mesecima pre roka. Moral nikada nije bio veći. Nenadmašna moć naše vojske bila je u punom izdanju tokom naše proslave 250 godina američke nezavisnosti i, kao i naša zemlja, ministarstvo odbrane nikada nije bilo angažovanije. Tako mora i da ostane - navodi se u Trampovoj objavi.

On je poručio da se u Kongresu mora usvojiti vojni budžet od 350 milijardi dolara za odbranu, plus zakon o spasavanju Amerike.

- Pozivam rukovodstvo Predstavničkog doma i Senata da ovo postave kao svoj prioritet broj jedan i da osiguraju 350 milijardi dolara za vojni budžet. Taj zakon o spasavanju Amerike koji svi traže uz puno finansiranje našeg velikog ministarstva rata, može biti usvojen veoma brzo. To će osiguravati da Sjedinjene Američke Države ostanu slobodne i za generacije koje dolaze - objavio je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.