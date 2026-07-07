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Tanker koji je plovio kod obale Omana zapalio se danas nakon što ga je pogodio projektil u Ormuskom moreuzu, saopštila je britanska pomorska služba, u novom incidentu koji dodatno povećava napetosti na ključnoj svetskoj pomorskoj ruti za transport energenata.

Centar za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO) naveo je da je brod pogođen kod oblasti Limah u Omanu, dok je plovio ka jugu iz Ormuskog moreuza prema Omanskom zalivu. Projektil je pogodio levu stranu plovila, ali nije prijavljena šteta po životnu sredinu, prenosi AP.

Iranska državna televizija navela je, pozivajući se na neimenovane izvore, da je tanker za tečni prirodni gas napadnut nakon što nije poslušao upozorenja i sugerisala da je brod prevozio gas iz Katara. Teheran, međutim, nije zvanično preuzeo odgovornost za napad.

Iran je ranije saopštio da tankeri kroz Ormuski moreuz moraju koristiti rute koje je odobrila ta zemlja, uz upozorenje da će svaki pokušaj ometanja plovidbe američkih snaga biti predmet "brze i odlučne reakcije".

1/8 Vidi galeriju Satelitski snimci Ormuskog moreuza iz više uglova Foto: Google Earth Printscreen

Istovremeno, multinacionalni Zajednički pomorski informacioni centar, kojim upravlja američka mornarica, saopštio je brodarima da je ruta uz obalu Omana i dalje dostupna za sav pomorski saobraćaj.

Incident se dogodio u trenutku kada Iran obeležava smrt vrhovnog verskog vođe ajatolaha Alija Hamneija, koji je poginuo na početku rata pokrenutog 28. februara. Pregovori Teherana i Vašingtona o ponovnom otvaranju Ormuskom moreuza, iranskom nuklearnom programu i okončanju sukoba trenutno su na čekanju do završetka sahrane.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u ponedeljak da Iran mora da postigne dogovor ili će Vašington "završiti posao", uz tvrdnju da bi SAD mogle da unište iransku energetsku infrastrukturu.

Ormuski moreuz, kroz koji je u mirnodopskim uslovima prolazila približno petina svetske trgovine naftom i prirodnim gasom, poslednjih meseci nalazi se u središtu regionalnih tenzija. Kompanija za analizu tržišta Kpler saopštila je da je tokom prošlog vikenda najmanje 108 brodova prošlo kroz moreuz koristeći različite rute.