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Dve eksplozije su prijavljene u Damaskuu blizini sedišta Ministarstva turizma, u delu grada u kojem boravi francuski predsednik Emanuel Makron.

Lokalni mediji izveštavaju da su eksplozije izazvane nizom eksplozivnih naprava koje su detonirane oko hotela u kojem bi trebalo da odseda Makron, ali trenutno nema informacija o žrtvama ili obimu štete. Nijedna grupa do sada nije preuzela odgovornost za incident.

Makron je u ponedeljak stigao u Siriju, u prvu posetu jednog šefa zapadnoevropske države otkako su nove sirijske vlasti preuzele vlast.

Sirijska državna novinska agencija SANA javila je da je Makron bio u poseti sa poslovnom delegacijom kako bi razgovarao o regionalnoj bezbednosti, kao i o poslovnim i investicionim mogućnostima.

Francuskog predsednika je na aerodromu u Damasku dočekao sirijski ministar spoljnih poslova Asad el Šibani.

- Došao sam da izrazim posvećenost Francuske sirijskom narodu. Za suverenu Siriju, ujedinjenu u svojoj raznolikosti i u miru sa svojim susedima. Zajedno, otvaramo novo poglavlje stabilnosti i mira - rekao je Makron u objavi na "Iksu" (X).