Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Ukrajina je tokom noći lansirala više od 430 dronova prema Moskvi, saopštio je danas gradonačelnik ruske prestonice Sergej Sobjanin, u napadu uoči početka samita NATO u Ankari.

Prema Sobjaninovim rečima, većina dronova je oborena na daljim prilazima, dok je 36 uništeno u neposrednoj blizini Moskve.

U glavnom gradu i okolini čule su se eksplozije, a rad protivvazdušne odbrane bio je aktivan. Letovi na moskovskim aerodromima su ograničeni.

Ukrajinski izvori zasad nisu objavili detalje o ovom napadu, ali ga u širem kontekstu predstavljaju kao deo odgovora na ruske raketne i dronovske udare na ukrajinske gradove.

U poslednjih nekoliko dana došlo je do intenzivne razmene napada, uključujući udar na Belgorodsku oblast u kojem je, prema ruskim podacima, poginula jedna osoba.

Dvodnevni samit NATO u Ankari biće u fokusu zbog očekivanih odluka o jačanju odbrane i podršci Ukrajini. Napad na Moskvu dolazi u trenutku kada se evropski saveznici pripremaju za nove odbrambene sporazume vredne desetine milijardi dolara.

Ukrajinske rakete su tokom noći 7. jula pogodile aerodrom u ruskom Belgorodu i postrojenje za upravljanje glavnim gasovodima, dok je u delovima Belgorodske oblasti zabeležen i nestanak električne energije, izvestile su lokalne vlasti i ruski "Telegram" kanali, a prenosi Kijev indipendent.

Posle raketnog napada izbio je požar u vazdušnoj luci Belgorod, objavio je "Telegram" kanal "Egziilenova Plus".

Prema navodima neovisnog ruskog medija Astra, projektili su pogodili i Belgorodsko linearno proizvodno postrojenje za upravljanje glavnim gasovodima, nakon čega je objekt zahvatio požar.