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Stomatolog Muhamed Al-Lami (40) sumnjiči se da je u svom domu u Otavi ubio svoje sinove stare 7 i 12 godina. Nakon ovog stravičnog čina, Al-Lami je pronađen mrtav u izgorelom automobilu u Kemptvilu, saopštila je policija Otave.

Istražni organi takođe sumnjaju da je Al-Lami podmetnuo požar i u stomatološkoj klinici u Ajrokoju, gde je bio zaposlen. Ispostavilo se da je ova nezapamćena tragedija kulminacija niza duboko uznemirujućih pretnji koje su počele još dve godine ranije.

Najava svirepog zločina

Tokom 2024. godine, Al-Lami je uputio zastrašujuću poruku putem elektronske pošte svojoj bivšoj supruzi, u kojoj je naveo:

"Ubiću sve oko tebe i tvog podvodača... na veoma divlji i svirep način. Tebe neću ubiti. Ostaviću te samu, nepokretnu u invalidskim kolicima iz kojih nećeš moći da se pomeriš, čak ni da posetiš grobove svojih najmilijih. Učiniću te primerom nepravednog pravosudnog sistema. Napraviću od tebe svetsku priču".

Gnevni zubar se u istoj poruci osvrnuo i na novog partnera svoje bivše žene: "Kada mi učiniš nešto loše, platićeš za to. Platićeš ili kroz alimentaciju ili na bilo koji drugi način koji smatram prikladnim da odgovorim na tvoje postupke, sve dok to ne okončam onako kako ja želim za tebe i [tvoju] svinju".

Zlokobno pismo i istorija porodičnog nasilja

Kada je policija 29. juna upala u njegovu ordinaciju, naišla je na zlokobnu, rukom pisanu poruku na nekoliko stranica. U ovom pismu Al-Lami je ogorčeno napadao bivšu suprugu i porodične sudove, tvrdeći da je zapravo on bio žrtva zlostavljanja u njihovoj vezi.

Istorija odnosa sa bivšom suprugom, od koje se razveo 2022. godine, bila je izuzetno burna. Zbog ranijih pretnji fizičkim nasiljem, sud mu je 2024. godine izrekao uslovnu kaznu. Nakon toga, Al-Lami je prestao da uplaćuje alimentaciju, istovremeno zasipajući majku svoje dece jezivim najavama ubistva i sakaćenja.

Iako u početku nije verovala da je njen bivši muž spreman da reči sprovede u delo, nesrećna žena je na nagovor sadašnjeg partnera i prvenstveno zbog bezbednosti dece odlučila da pretnje prijavi nadležnima.

Tokom sudskog procesa, izjavila je: "Samo sam pomislila, šta ako se ovo bukvalno dogodi? I ko će onda biti tu za moju decu ako se meni nešto desi?"

Suočen sa ovim teškim optužbama na sudu, Al-Lami je pred sudijom kratko izjavio da "nema šta da kaže".

Apel javnosti nakon tragedije

Policija je pokrenula detaljnu istragu o ovom slučaju ubistva i samoubistva, iskoristivši priliku da uputi hitan apel javnosti o važnosti međusobne brige i podrške:

"Molimo vas da proveravate kako su ljudi oko vas. Ako se vi ili neko koga poznajete mučite sa problemima, razmislite o tome da se obratite porodici, prijateljima, članu zajednice od poverenja, lokalnim organizacijama za podršku ili stručnim službama u vašem okruženju. Ne morate kroz ovo da prolazite sami", poručili su iz policije.