Slušaj vest

Broj potvrđenih slučajeva ebole u ​​Demokratskoj Republici Kongo povećao se na 1.624, uključujući 521 smrtni slučaj, saopštila je danas vlada te zemlje.

Ministarstvo zdravlja Demokratske Republike Kongo saopštilo je u ponedeljak da je potvrđen 1.561 slučaj obolelih od ebole, uključujući 506 smrtnih slučajeva, preneo je Rojters.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) upozorila je danas da je epidemija ebole u ​​Kongu još u fazi širenja.

Predstavnica SZO u Demokratskoj Republici Kongo dr An Ansija izjavila je da je širenje virusa ebole podstaknuto kretanjem stanovništva.

(Kurir.rs/Euronews)

Ne propustitePlanetaCRNI BILANS U KONGU, STRAVIČAN BROJ UMRLIH OD EBOLE: Zdravstveni radnici prete štajkom, bolest se širi brže nego što zdravstveni sistem može da reaguje!
x10 AP Moses Sawasawa.jpg
PlanetaTEŠKO STANJE U KONGU: Zbog ebole uvedeno pravilo karantina od 21 dana pre putovanja u inostranstvo
x09 AP Moses Sawasawa.jpg
PlanetaPRVI SLUČAJ EBOLE U FRANCUSKOJ, LEKAR HUMANITARAC STIGAO IZ KONGA! Vlasti u Parizu objavile da je "pacijent izolovan" i navele koliki je ovo RIZIK PO EVROPU
shutterstock-213889450.jpg
PlanetaVIŠE OD 70 LEKARA ZARAŽENO OPAKOM BOLEŠĆU, 17 PREMINULO: Epidemija još nije dosegla vrhunac, može trajati i godinu dana! Oglasila se SZO
x08 AP Moses Sawasawa.jpg