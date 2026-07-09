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Ribarsko selo pored jezera Komo u Italiji uvelo je kazne do 200 evra za ljude koji šetaju golih grudi ili u kupaćim kostimima, u najnovijem pokušaju jedne italijanske turističke destinacije da se obračuna sa neprimerenim ponašanjem turista.

Varena oseća pritisak zbog sve većeg broja posetilaca, pa su vlasti bile prinuđene da uvedu nova pravila usmerena na očuvanje izgleda sela i garantovanje malo mira i tišine za njegovu populaciju od oko 650 stanovnika tokom cele godine.

Šetnja selom bez majice ili u kupaćim kostimima - odeća koja je strogo rezervisana za plaže pored jezera ili izlete brodom na Komu – sada je zabranjena. Oni koji se ne pridržavaju pravila rizikuju kazne između 50 i 200 evra.

Štaviše, turističke grupe su ograničene na najviše 25 ljudi i ne smeju zagušiti uske kaldrmisane ulice Varene, dok je vodičima zabranjeno korišćenje zvučnika.

"Varena je divno selo i ponosni smo što svake godine dočekujemo stotine hiljada posetilaca iz celog sveta. Međutim, kvalitet života naših stanovnika ne može biti žrtvovan na oltaru masovnog turizma", rekao je Mauro Manconi, gradonačelnik Varene.

Pravila su na snazi već nekoliko dana i čini se da su ih široko prihvatili oni koji žive u Vareni.

"Na plaži možete da radite šta želite, ali kada šetate i ulazite u prodavnice, restorane, crkve ili na trg, morate se pristojno oblačiti", rekao je vlasnik prodavnice za Medijasetov TGCom24.

Drugi vlasnik prodavnice je rekao: "Bilo je vreme; to je dobra mera. Važno je osigurati da se sprovodi."

Mnogi gradovi širom Italije uveli su slične mere kako bi se izborili sa prekomernim turizmom.

2022. godine, tadašnji gradonačelnik Sorenta opisao je šetnju u kupaćem kostimu i golih grudi kao "rasprostranjeno nepristojno ponašanje" koje je narušavalo imidž grada i stoga je izrekao velike kazne.