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Na najnovijim snimcima sa nadzornih kamera zabeležen je trenutak kada se osumnjičena za bombaški napad u Monaku ležerno osmehuje i kupuje eksternu bateriju (power bank), samo nekoliko sati pre nego što će, kako se veruje, podmetnuti eksploziv ispred zgrade ukrajinskog oligarha Vadima Jermolajeva u Monaku.

Ovi šokantni kadrovi isplivali su u javnost uporedo sa otkrivanjem identiteta obaveštajca osumnjičenog da je nedugo zatim u Kijevu likvidirao atentatorku, Anastasiju Berezovsku (39).

Poslednji trenuci pred napad u Monaku

Snimci iz jedne prodavnice u francuskom gradiću Bosolej prikazuju Berezovsku neposredno posle 17 časova na dan napada.

Dok razgovara telefonom, ona prilazi pultu, razmenjuje nekoliko reči sa prodavcem uz osmeh, a potom kupuje uređaj koji je kasnije primećen u njenoj ruci na fotografijama sa policijskih poternica.

Sumnja se da je Berezovska, prerušena u muškarca, nakon podmetanja bombe pobegla iz Monaka sa svojim saučesnicima, krećući se rutom kroz Francusku i Italiju.

Krvavi epilog u Monaku

U stravičnoj eksploziji, meta napada, pedesetosmogodišnji prognani tajkun Vadim Ermolajev, zadobio je povrede opasne po život, dok su njegovoj navodnoj ljubavnici Ani Nasobinoj (46) morale biti amputirane obe noge. Trinaestogodišnji sin ovog para pukom srećom je prošao samo sa lakšim povredama.

Motiv za ovaj svirepi čin navodno je bila ucena od 112.000 funti raspisana za glavu ukrajinskog oligarha, a veruje se da se Berezovska uputila u Ukrajinu upravo kako bi preuzela svoju nagradu.

1/11 Vidi galeriju Monako Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen/X, VALERY HACHE / AFP / Profimedia, SEBASTIEN NOGIER/EPA

Smrtonosna zamka u Kijevu

Umesto isplate, Berezovsku je u domovini sačekala smrt. Ukrajinska policija pronašla je njeno telo u Kijevu kasno u ponedeljak uveče - usmrćena je sa četiri hica u potiljak.

Istraga je ubrzo dovela do Jevhena Reuta, oficira ukrajinske vojne obaveštajne službe rođenog u Čehoslovačkoj, koji je neposredno pred hapšenje napunio 40 godina.

Foto: east2west news / WillWest News / Profimedia

Njegov identitet otkriven je nakon što je policija u javnost pustila zamućene fotografije njega i njegovog navodnog saučesnika, inače bivšeg policajca.

Obojica su uhapšena u utorak pod sumnjom da su skovali zaveru za ubistvo Berezovske po njenom povratku u prestonicu.

Foto: east2west news / WillWest News / Profimedia

Aktivni oficir Reut je tokom ispitivanja tvrdio da je sa bivšim policajcem delovao na svoju ruku, negirajući da je dobijao naređenja od obaveštajne službe. Ipak, Kijevska bezbednosna služba je potvrdila da je Berezovska bila u kontaktu sa osumnjičenima pre nego što je ubijena.

Anastasija Berezovska Foto: Printskrin Interpol

Kriptovalute i tajna soba za mučenje

Uhapšeni se terete za "teško ubistvo u saizvršilaštvu po prethodnom dogovoru". Bezbednosna služba je na Telegramu saopštila da su obojica "u više navrata uplaćivala sredstva na kripto i bankovne račune Berezovske", što ukazuje na mogućnost da su i sami bili umešani u organizaciju atentata u Monaku.

Najjeziviji detalj istrage otkriven je tokom pretresa kuće bivšeg policajca. Istražitelji su u mračnom podrumu pronašli prostoriju za koju se osnovano sumnja da je korišćena kao soba za mučenje.

Na snimcima koje je objavio ukrajinski generalni tužilac, jasno se vide roze prostirka sa tragovima koji podsećaju na krv, dve sekire, pijuk, velika torba, kao i cerada prostrta po podu. Snimak možete pogledati OVDE.

Pre nego što je likvidirana, Berezovska je bila tražena zbog sumnje na pokušaj ubistva, postavljanje eksplozivne naprave na javnom putu sa kriminalnom namerom i zločinačko udruživanje.

Njena smrt, međutim, otvara nova pitanja u ovoj mračnoj mreži međunarodnog kriminala.