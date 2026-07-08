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Grenland nije na prodaju, poručio je danas predsednik vlade tog arktičkog ostrva Jens-Frederik Nilsen, pošto je američki predsednik Donald Tramp tokom samita NATO-a u Ankari ponovio zahtev za preuzimanje kontrole nad tom teritorijom.

"Grenland nije na prodaju. Učestali pozivi na preuzimanje ili kontrolu nad našom zemljom to ne menjaju", napisao je Nilsen u objavi na Fejsbuku, preneo je Rojters.

Dan pošto je Tramp ponovio svoj zahtev da Sjedinjene Američke Države preuzmu kontrolu nad Grenlandom, danski ministar spoljnih poslova Lars Loke Rasmusen je rekao da Danska i dalje vodi diplomatske pregovore sa Grenlandom i SAD, ali da još nije poznat ishod pregovora.

1/15 Vidi galeriju Zemlja leda, snega i šarenih kućica Foto: EPA Ide Marie Odgaard, Steve Allen / Panthermedia / Profimedia, JONATHAN NACKSTRAND / AFP / Profimedia

Tramp je ranije rekao da bi Grenland trebalo da bude pod kontrolom Sjedinjenih Američkih Država, a ne Danske, i ocenio da je spor oko Grenlanda narušio odnose između SAD i NATO.

"To je ono što je narušilo moj odnos sa NATO, jer Grenland ne koristi Danskoj", rekao je Tramp i istakao da Danska ne ulaže dovoljno novca da zaista pomogne Grenlandu iako je "okružen je kineskim i ruskim brodovima.

Ranije danas, norveški ministar odbrane Tore Sandvik izjavio je da saveznici koji prate aktivnosti Rusije na krajnjem severu već sprovode konkretne mere za bezbednost Arktika, odnosno Grenlanda, preneo je portal Politico.eu.