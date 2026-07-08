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Kako je naveo na Telegramu, osam povređenih zadržano je na bolničkom lečenju.

Ukrajinska Državna služba za vanredne situacije saopštila je da je nakon udara drona u Desnjanskom okrugu izbio požar u trospratnom skladištu, koji se potom proširio na susednu zgradu.

Vatrogasne ekipe uspele su da lokalizuju i ugase vatru koja je zahvatila oko 900 kvadratnih metara.

Ukrajina jača protivvazdušnu odbranu

Dok ruski napadi na ukrajinske gradove ne jenjavaju, Kijev istovremeno radi na jačanju svojih protivvazdušnih kapaciteta.

Predsednik Volodimir Zelenski dobio je na samitu NATO u Ankari potvrdu da će Sjedinjene Američke Države izdati Ukrajini licencu za proizvodnju raketa za sistem Patriot, koji predstavlja ključnu odbranu od ruskih balističkih projektila.

Zelenski je prethodnih dana poručio da Ukrajina ima znanje i kapacitete za proizvodnju ovih sistema, ali da joj je za to bila neophodna američka dozvola. Očekuje se da bi licencirana proizvodnja dugoročno mogla da poveća ukrajinske sposobnosti za odbranu od sve intenzivnijih ruskih raketnih i vazdušnih udara.

Kijev zastut balističkim raketama

Podsetimo, gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko objavio je jutros da su ruske snage pokrenule napad balističkim raketama na ukrajinsku prestonicu.

On je naveo da je pogođeno više objekata i da su buknuli požari u nekoliko gradskih okruga.

Ukrajinski sajt Junajted24medija prenosi da je u zvaničnom saopštenju gradonačelnika navedeno da je raketni napad u Desnjanskom okrugu Kijeva izazvao požar u skladištu.

Kličko je naveo da su, prema trenutno dostupnim podacima, dve osobe povređene u glavnom gradu Ukrajine, od kojih je jedna hospitalizovana.