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Predsednik SAD Donald Trampupozorio je danas Iran da se Amerika sprema za još jednu noć vazdušnih udara - samo nekoliko sati pošto je izjavio da je sa prekidom vatre gotovo usled toga što su Iranci napali američke vojne lokacije na području Persijskog zaliva.

Tramp je ponovio svoje ranije pretnje da će SAD napasti iransku civilnu infrastrukturu, centrale za proizvodnju električne energije i postrojenja za desalinizaciju, kao i da će zauzeti ostrvo Karg na kojem se nalazi većina naftnih postrojenja Islamske republike.

"Sinoć smo ih baš opalili jako. Verovatno ćemo ih i večeras opaliti jako", rekao je Tramp u Ankari, gde se održava samit NATO, kada su ga novinari pitali o mogućnosti obnove neprijateljstava sa Iranom.

Prema njegovim rečima, američki udari su nastavak odmazde zbog iranskih napada na trgovačke brodove u Ormuskom moreuzu.

"Ponašaju sve veoma loše", rekao je Tramp za Iran, optuživši tu zemlju da dronovima i projektilima gađa brodove u moreuzu. Pošto su tri tankera juče pogođena, SAD su krenule sa vazdušnim napadima a Iran je uzvratio napadima po američkim vojnim ciljevima u Zalivu.

Tramp je podjario strahovanja da bi se rat, započet 28. februara, mogao obnoviti time što je izjavio da je prelazni sporazum o prekidu vatre sada "gotov", mada je dodao da će dozvoliti da se pregovori nastave.

1/8 Vidi galeriju Napadi na Teheran u Iranu Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Vahid Salemi/AP

U najnovijim američkim napadima na Iran poginulo je osam pripadnika iranske vojske, prenose iranski državni mediji, a navodi Sky News.

Kancelarija za odnose s javnošću iranske vojske saopštila je da je reč o pripadnicima vazduhoplovnih i pomorskih snaga koji su poginuli u Bandar Abasu i Bušehru. Vlasti su objavile i imena stradalih vojnika.

Uz imena poginulih, iranska vojska objavila je i saopštenje u kojem navodi:

"Vojska Islamske Republike Iran, ističući svoju odlučnost da se do poslednjeg daha čvrsto suprotstavlja neprijateljima, saopštava da će se neprijateljima ove zemlje osvetiti za krv mučenika islamske domovine".

1/10 Vidi galeriju Rat Amerike i Izraela protiv Irana Foto: Vahid Salemi/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Khalil Hamra/AP

Viši savetnik iranskog vrhovnog vođe Alija Akbara Velajatija okrivio je Sjedinjene Američke Države za ponovno izbijanje neprijateljstava u regionu Persijskog zaliva.

U objavi na društvenoj mreži Iks naveo je da je Trampovo "verbalno priznanje" o otkazivanju Memoranduma o razumevanju između SAD i Irana još jednom "gurnulo region u vatru".

"Ranije smo upozorili da region nije mesto za političko kockanje malih zemalja i više puta smo dokazali da će svaki avanturizam biti dočekan trenutnim odgovorom", napisao je Velajati.

Velajati je poručio i da Iran "drži prst na obaraču" i da neće ostati "nem na poniženja i avanturizam".