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„Nemojte misliti da je Rusija izgubila rat“, upozorio je Valerij Zalužni, ukrajinski ambasador u Velikoj Britaniji i bivši vrhovni komandant ukrajinskih oružanih snaga, u kolumni objavljenoj u britanskom Telegrafu.

Zalužni je upozorio na sve veći broj procena zapadnih analitičara da je „Rusija zapravo izgubila rat“. Analitičari kao razloge za takve procene navode sve uspešnije ukrajinske napade duboko na rusku teritoriju, posebno na naftnu industriju, kao i operacije srednjeg dometa usmerene na rusku logistiku.

„Ovo je opasno pogrešno tumačenje rata“, rekao je Zalužni. On veruje da analitičari koji se fokusiraju na pojedinačne ukrajinske taktičke i operativne uspehe, poput zauzimanja položaja ili napada unutar Rusije, a ignorišu širu stratešku sliku, dolaze do previše optimističnih zaključaka o toku sukoba.

Zelenski i Zalužni Foto: Printscreen Twitter

„Svaki taktički dobitak danas dolazi po izuzetno visokoj ceni“

Bivši vrhovni komandant ponovio je stav koji zastupa od 2023. godine, opisujući trenutni sukob kao pozicioni rat iscrpljivanja, obeležen masovnom upotrebom dronova, sistema za nadzor i preciznog oružja.

„Ovo više nije rat brzih manevara. Ovo je rat iscrpljivanja. Svaki taktički dobitak danas dolazi po izuzetno visokoj ceni. Pozicije se mogu zauzeti, ali ih je sve teže držati, pojačati i evakuisati ranjenike zbog stalnog nadzora dronova. Uspeh na bojnom polju danas se meri u metrima, a ne u kilometrima, i često po ceni koja gotovo da nema veze sa njegovom strateškom vrednošću“, tvrdio je on.

1/9 Vidi galeriju Ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Printskrin TV Zvezda

Mnogi će njegove reči protumačiti kao indirektnu kritiku sadašnjeg vrhovnog komandanta, Aleksandra Sirskog, piše Kijevski independent.

Sirski je poslednjih meseci često kritikovan zbog onoga što njegovi protivnici tvrde da su loše isplanirane ofanzivne operacije, koje uglavnom sprovode Jurišne snage, grana ukrajinske vojske koja je direktno pod njegovom komandom i koja je stekla reputaciju jedinice sa velikim žrtvama.

„Rusija i dalje ima sposobnost da odgovori jednakom ili većom silom“

Zalužni smatra da se logika rata iscrpljivanja ne primenjuje samo na pojedinačne bitke ili operacije i da ni ukrajinski ni ruski napadi duboko u pozadini ne mogu doneti odlučujuću pobedu.

„Sve efikasniji ukrajinski napadi na rusku logistiku i ključnu infrastrukturu naneli su Moskvi stvarne gubitke. Međutim, takvi napadi su skupi, tehnološki zahtevni i na kraju recipročni. Rusija i dalje ima sposobnost da odgovori jednakom ili većom silom. Nijedna strana ne može da se osloni na ovaj način ratovanja da bi postigla odlučujući strateški ishod“, napisao je.

Međutim, priznao je da bi ukrajinske operacije dubokog i srednjeg dometa mogle da ojačaju pregovaračku poziciju Kijeva u bilo kojim budućim mirovnim pregovorima.

Po njegovoj proceni, nijedna strana trenutno nije sposobna da postigne potpunu pobedu. Rusija nije uspela da ostvari svoje prvobitne ratne ciljeve, ali i dalje može da vodi dugotrajan rat iscrpljivanja. Ukrajina je, s druge strane, uspela da sačuva svoju nezavisnost, ali nema sposobnost da vojno potisne ruske snage sa svoje teritorije.

„Ratovi iscrpljivanja ne stvaraju jasne pobednike u klasičnom smislu. Oni su određeni izdržljivošću“, napisao je Zalužni.

Konačno, upozorio je da izdržljivost Ukrajine u velikoj meri zavisi od kontinuirane podrške njenih saveznika, za koju veruje da pokazuje znake slabljenja. „Političke promene u Vašingtonu i stalne podele unutar Evrope postavljaju legitimno pitanje da li se trenutni nivo podrške može održati unedogled“, zaključio je.