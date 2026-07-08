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Federalna policija Brazila danas je pretresla dom osuđenog bivšeg predsednika države Žaira Bolsonara, u potrazi za oružjem i municijom, ali nije našla ništa, napisao je na Iksu jedan od Bolsonarovih advokata.

Bolsonaro je trenutno u kućnom pritvoru u Braziliji, i služi kaznu od 27 godina zatvora zbog pokušaja puča pošto je 2022. godine na izborima izgubio od sadašnjeg predsednika Luiza Injacija Lule da Silve.

"Upravo sam napustio rezidenciju Bolsonara pošto sam prisustvovao još jednom pretresu koji je sprovela federalna policija", napisao je advokat Žoao Enrike Nascimento de Freitas i dodao: "Ništa nisu našli".

To je potvrdio je i jedan zvaničnik policije koji je tražio anonimnost.

Foto: Andre Borges/EFE

Brazilski Vrhovni sud je naložio pretres jer uočio nesrazmeru između količine vatrenog oružja koja je registrovana na Bolsonara i količine koja je predata nadležnim institucijama, navodi se u sudskom nalogu koji je potpisao glavni sudija Alesandre de Moraes.

Policija je prošlog meseca na jednom kontrolnom punktu zaplenila jedan komad vatrenog oružja koji pripada Bolsonaru a nalazio se kod jednog vojnog oficira.

U petak je De Moraes dozvolio Bolsonaru da ostane u kućnom pritvoru uprkos ovom incidentu.

Bolsonaru je u martu dopušten kućni pritvor zbog lošeg zdravlja.