Slušaj vest

Pozivajući se na televiziju Army TV, portparol 34. odvojene brigade marinaca „Boristen“ Sergej Sergejev izjavio je 8. jula da se ruske trupe suočavaju sa sve većim logističkim problemima na Dnjeparskom pravcu.

On je naveo da su ukrajinske snage proširile zonu dejstva u delovima Hersonske oblasti, zbog čega je ruskim jedinicama sve teže da dopremaju ljudstvo i opremu do položaja na prvoj liniji fronta.

Prema njegovim rečima, ukrajinska vojska uspostavila je vatrenu kontrolu nad područjem oko naselja Kostogrizovo i Radensk, što joj omogućava da efikasnije gađa ruske pokrete.

„Uspostavili smo toliko snažnu kontrolu da svakodnevno širimo zonu uništenja. Ako pogledate mapu, Kostogrizovo i Radensk više nisu mesta na kojima se ruske snage mogu osećati bezbedno. Možemo da ih dosegnemo svuda, pronađemo i uništimo. Možemo reći da imamo inicijativu“, rekao je Sergejev.

1/15 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: Pr, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Zbog toga, tvrdi on, ruske jedinice više ne mogu bezbedno da koriste vozila za dolazak do svojih položaja.

„Rusi više ne mogu da stignu do svojih položaja vozilima. Primorani su da sami nose municiju i zalihe i pešače od 10 do 11 kilometara kako bi stigli do pešadijskih ili artiljerijskih položaja“, rekao je on.

Ruski vojnici se odmah neutrališu

Sergejev je dodao da ukrajinski dronovi neprekidno nadziru ovo područje, što omogućava ukrajinskim snagama da brzo uoče i gađaju ruske vojnike koji pokušavaju da se približe liniji fronta.

On je takođe ocenio da Ukrajina trenutno ima prednost u artiljeriji na ovom delu fronta i da ruski pokušaji napredovanja ka reci Dnjepar ne daju rezultate.

„Okupatori pokušavaju da napreduju prema Dnjepru, ali im to ide veoma loše“, rekao je Sergejev.





1/11 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kako prenosi United24 Media, on je podsetio i na nedavno zarobljavanje četvorice ruskih vojnika uz pomoć dronova. Jedan od zarobljenika navodno je ispričao koliko je teško stići do reke uprkos ponovljenim pokušajima ruskih snaga da napreduju.

Ovi logistički problemi, navodi se, dolaze nakon višemesečnih ukrajinskih udara na mostove, rute za snabdevanje i vojnu infrastrukturu na jugu Ukrajine i okupiranim teritorijama, koji su značajno otežali rusko snabdevanje.