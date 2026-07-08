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Sedam osoba ubijeno je danas u Pojasu Gazeu izraelskim napadima.

Šestoro Palestinaca, uključujući dvoje dece, ubijeno je u odvojenim vazdušnim napadima u Kan Junisu i Gaza Sitiju, saopštili su tamošnji medicinski izvori.

Bombardovani su šatori gde žive raseljeni ljudi na jugu Kan Junisa, a u Gaza Sitiju je ciljana škola Hasa Salamah, piše agencija Vafa.

Jedna osoba je ubijena kada je gađan automobil sa civilima, kada je više osoba povređeno.

1/18 Vidi galeriju Gaza Foto: HAITHAM IMAD/EPA

Od početka napada Izraela na Pojas Gaze 2023. ubijeno je 73.110 Palestinaca, a ranjeno 173.599.

Oko 90 odsto infrastrukture Pojasa Gaze je uništeno, a procenjuje se da će za obnovu biti potrebno oko 70 milijardi dolara.

U oktobru 2025. postignuto je primirje, koje Izrael ne poštuje i od tada je ubijeno 1.084 ljudi, a ranjeno 3. 491. Od tada je iz ruševina izvučeno 800 tela ranije ubijenih.

Procenjuje se da je ispod ruševina još oko 10.000 ljudi, koji se za sada vode kao nestali.

Dva miliona ljudi je raseljeno usled agresije Izraela, a najviše ljudi se koncentrisalo u Rafi, gradu blizu granice sa Egiptom.