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Iransko Ministarstvo spoljnih poslova ocenilo je danas da izjave koje je u Ankari dao američki predsednik Donald Tramp o Iranu "nisu znak snage već priznanje neuspeha njegove politike".

U saopštenju iranskog Ministarstva spoljnih poslova Tramp je nazvan "kriminalcem i ubicom" uz konstataciju da Iranci ne mogu da veruju SAD, prenosi Skaj njuz.

Kazem Garibabadi, zamenik iranskog ministra spoljnih poslova, objavio je na mreži Iks da su Trampove najnovije izjave "priznanje neuspešne politike".

"Trampove današnje izjave, od vređanja iranske nacije do pretnji daljim napadima, nisu znak snage, već priznanje neuspeha politike izgrađene na gruboj sili, višegodišnjim sankcijama i pretnjama. To nije moglo da baci na kolena iransku naciju. Sa kriminalcem i ubicom Trampom, mora se govoriti njegovim jezikom. Očigledno je da on bolje razume jezik sile", navodi se u objavi Garibabadija.

1/4 Vidi galeriju Reprezentacija Irana ispraćena na Svetsko prvenstvo u SAD Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Fatemeh Bahrami / AFP / Profimedia

Predsednik SAD Donald Tramp branio je ranije danas svoju politiku prema ratu sa Iranom i ponovio tvrdnju da je on glavna meta Teherana, ali da radi ono što je ispravno za SAD, ali i za ceo svet.

"Imali su vođe, više ih nema... Sada imaju nove vođe. Možda ni njih uskoro neće biti“, rekao je Tramp novinarima nakon završetka samita NATO-a u Ankari, preneo je Skaj njuz.

On je dodao da možda ni njega neće biti, jer je on njihova meta broj jedan.

"Ja sam njihova glavna meta zato što su oni ološ. Tako se ponašaju i tako rade već 47 godina. Ali ja radim ono što je ispravno za svoju zemlju" rekao je Tramp i dodao da smatra da radi ono što je ispravno i "za ceo svet".

Tramp je ponovio tvrdnje da su američki napadi bili uspešni i da je iranski nuklearni materijal i dalje zakopan pod zemljom, ističući da je njegova administracija postigla "ogroman uspeh" u sukobu sa Iranom.

On je rekao i da se ne protivi dogovoru sa Iranom, ali da više nije siguran da želi da ga postigne.