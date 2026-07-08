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Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je oborilo ruski višenamenski borbeni avion Su-35 na istočnom delu fronta, prenosi Kyiv Post.



„Danas je eliminisan još jedan ruski vazdušni terorista“, navodi se u objavi ukrajinskog vazduhoplovstva na Telegramu.

Su-35 važi za jedan od najsavremenijih ruskih borbenih aviona i koristi se za uspostavljanje vazdušne nadmoći, ali i za izvođenje udara na ciljeve u Ukrajini.

Ova objava dolazi nakon što je ukrajinska Glavna obaveštajna uprava (HUR) saopštila da je 26. juna u napadu na vojni aerodrom Belbek na okupiranom Krimu uništen ruski lovac MiG-29. HUR je 4. jula procenio da je tom prilikom ruska vojska pretrpela štetu vrednu više desetina miliona dolara.





Prema podacima Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine, Rusija je od početka rata izgubila ukupno 436 aviona i 353 helikoptera. Ove tvrdnje nisu nezavisno potvrđene.

Rusija nastavila isporuke Su-35

Ruska Ujedinjena vazduhoplovna korporacija (UAC) saopštila je u decembru 2025. godine da je ruskoj vojsci isporučila novu seriju višenamenskih lovaca Su-35S, ali nije precizirala njihov broj.

Su-35S, koji NATO označava kao Flanker-E, predstavlja modernizovanu verziju lovca Su-27, razvijenog još osamdesetih godina prošlog veka, a u operativnoj upotrebi nalazi se od 2014. godine.

Prema pisanju ruskih vazduhoplovnih medija, prethodna, šesta isporuka realizovana je u novembru 2025, što znači da je decembarska bila sedma serija isporuka. Procene govore da je Rusija tokom 2025. godine isporučila između 15 i 18 aviona Su-35S, dok je godinu ranije isporučeno 15 letelica u četiri odvojene serije.

Iran čeka isporuku ruskih lovaca

Kako navodi Kyiv Post, Rusija je Iranu odobrila licencu za proizvodnju aviona Su-35S u okviru vojne saradnje dve zemlje.

Prošle sedmice objavljeno je da je Rusija završila proizvodnju prve serije od 20 lovaca Su-35 namenjenih Iranu, što predstavlja značajan korak u modernizaciji iranskog ratnog vazduhoplovstva.

Prema pisanju magazina Military Watch Magazine, avioni su proizvedeni u fabrici u Komsomoljsku na Amuru, dok iransko Ministarstvo odbrane finansira njihovo održavanje dok se letelice i dalje nalaze u Rusiji, uoči planirane isporuke.