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Kako prenosi Rojters, pozivajući se na neimenovani izraelski izvor upoznat sa slučajem, Hegset je trebalo da se sastane i sa izraelskim ministrom odbrane Izraelom Kacom tokom posete Izraelu, a jedna od glavnih tema razgovora trebalo je da bude Iran.

Američka ambasada u Izraelu nije želela da komentariše otkazivanje planiranih sastanaka.





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Netanjahu se protivi prodaji F-35 Turskoj

Turska, članica NATO-a, godinama kritikuje izraelske vojne operacije u Pojasu Gaze, Libanu i Siriji, a više puta je optuživala Izrael da pokušava da ugrozi sporazum o prekidu vatre između SAD i Irana, koji je posredovan uz pomoć Pakistana.

Netanjahu je u intervjuu za CNN u utorak izjavio da se protivi prodaji borbenih aviona F-35 Turskoj i da je svoj stav jasno preneo predsedniku Trampu.

„To bi narušilo odnos snaga na Bliskom istoku jer Turska ima agresivne ambicije“, rekao je izraelski premijer.

1/5 Vidi galeriju Premijer Izraela Benjamin Netanjahu i predsednik SAD Donald Tramp Foto: Andrew Leyden/ZUMA Press Wire / SplashNews.com / Splash / Profimedia, ALEX WONG / Getty images / Profimedia

Tramp, koji zajedno sa Hegsetom učestvuje na samitu NATO-a u Turskoj, najavio je u utorak ukidanje američkih sankcija uvedenih Ankari zbog kupovine ruskog protivvazdušnog sistema S-400 2019. godine. Istovremeno je nagovestio spremnost da Turskoj ponovo omogući kupovinu lovaca F-35, što bi moglo da naiđe na snažno protivljenje u američkom Kongresu, ali i u Izraelu.

Odnosi Vašingtona i Ankare ozbiljno su narušeni nakon što je Turska kupila ruski sistem S-400, zbog čega su SAD uvele sankcije jednoj od najvećih turskih odbrambenih kompanija i isključile Ankaru iz programa razvoja i nabavke aviona F-35.