Slušaj vest

Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan izjavio je danas da je Turska spremna da preuzme veću odgovornost za pravedniju raspodelu tereta u NATO-u.

Erdogan je, nakon samita NATO-a održanog u Ankari, rekao da je "samit postavio temelje za jači savez", prenosi Rojters.

Govoreći na kraju konferencije u Ankari, Erdogan je na konferenciji za novinare rekao da je solidarnost među saveznicima NATO-a bila veoma očigledna tokom samita.

Ranije danas, američki predsednik Donald Tramp ocenio je da je samit NATO-a u Ankari bio veoma uspešan, istakavši da članice Alijanse ostvaruju veliki napredak ka cilju izdvajanja pet odsto BDP-a za odbranu, a svoje obraćanje u turskoj prestonici započeo je pohvalama Turskoj kao domaćinu.

Foto: Shutterstock

Američki predsednik Donald Tramp ocenio je danas da je samit NATO-a u Ankari bio veoma uspešan, istakavši da članice Alijanse ostvaruju veliki napredak ka cilju izdvajanja pet odsto BDP-a za odbranu, a svoje obraćanje u turskoj prestonici započeo je pohvalama Turskoj kao domaćinu i generalnom sekretaru Saveza Marku Ruteu, nakon čega se osvrnuo na rat sa Iranom.

"Članice odgovaraju na poziv", rekao je Tramp i dodao da je na samitu vladalo "izuzetno veliko jedinstvo", prenosi Rojters.

On je poručio i da je neophodno ubrzati proizvodnju vojne opreme.

Govoreći o Iranu, Tramp je ponovio niz svojih ranijih tvrdnji, navodeći da njegova administracija preduzima poteze koje prethodne američke administracije decenijama nisu činile, prenosi Skaj njuz.

On je ponovio tvrdnju da su Sjedinjene Američke Države uništile iransku vojsku i mornaricu, navodeći da se "159 iranskih brodova nalazi na dnu mora", kao i da Iran više nema značajnije vojne kapacitete.

U Ankari se danas završava dvodnevni samit NATO na kome su države članice u završnom dokumentu potvrdile svoju "nepokolebljivu posvećenost" Članu 5 NATO-a, klauzuli o kolektivnoj odbrani i transatlantskoj vezi koja podrazumeva da je "napad na jednog saveznika napad na sve saveznike".