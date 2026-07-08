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Meloni je potvrdila da se stav Rima nije promenio uprkos rastu tenzija na Bliskom istoku.

Od početka ove krize imamo veoma jasan stav: nećemo učestvovati u napadima na Iran“, rekla je Meloni obraćajući se novinarima.

Italijanska premijerka nije iznosila dodatne detalje o mogućim budućim potezima, ali je naglasila da Italija ostaje pri politici da se ne uključuje u vojne akcije protiv Teherana.

Meloni: Ne kajem se zbog odnosa sa Trampom

Govoreći o odnosima sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, Meloni je poručila da ne žali zbog političkog kapitala koji je uložila u izgradnju bliskih veza sa njim, uprkos nedavnim javnim nesuglasicama.

„Ne, apsolutno ne žalim ni zbog čega što sam uradila“, rekla je Meloni.

Ona je istakla da je njena politika oduvek bila zasnovana na očuvanju jedinstva Zapada, bez obzira na to ko se nalazi u Beloj kući, dodajući da sa Trampom i dalje deli stavove o pojedinim ključnim pitanjima, poput migracija i protivljenja, kako je navela, „vouk kulturi“.

(Kurir.rs/Priredio i preveo: A.V.)

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