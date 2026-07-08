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Meloni je potvrdila da se stav Rima nije promenio uprkos rastu tenzija na Bliskom istoku.

„Od početka ove krize imamo veoma jasan stav: nećemo učestvovati u napadima na Iran“, rekla je Meloni obraćajući se novinarima.





Italijanska premijerka nije iznosila dodatne detalje o mogućim budućim potezima, ali je naglasila da Italija ostaje pri politici da se ne uključuje u vojne akcije protiv Teherana.

Meloni: Ne kajem se zbog odnosa sa Trampom

Govoreći o odnosima sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, Meloni je poručila da ne žali zbog političkog kapitala koji je uložila u izgradnju bliskih veza sa njim, uprkos nedavnim javnim nesuglasicama.

„Ne, apsolutno ne žalim ni zbog čega što sam uradila“, rekla je Meloni.