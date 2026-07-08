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Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trampizjavio je danas tokom sastanka sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim da su SAD spremne da zatvore vazdušni prostor iznad Ukrajine ukoliko to bude neophodno.

Tramp je rekao da će SAD odobriti Ukrajini licencu za proizvodnju presretačkih raketa za protivvazdušni sistem Patriot, prenosi Rojters.

"Daćemo vam licencu za proizvodnju Patriota. To je prilično dobro. Tako više nećete moći da se žalite da vam ih ne isporučujemo dovoljno", rekao je Tramp tokom sastanka sa Zelenskim na samitu NATO-a u Ankari.

On je istakao da je Patriot odbrambeno oružje, što, kako je rekao, smatra boljim od ofanzivnog naoružanja.

Tramp je rekao da su on i Zelenski razvili "veoma dobar" odnos i ocenio da i Moskva i Kijev žele okončanje rata.

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On je najavio da će kasnije tokom dana razgovarati telefonom sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i pohvalio Zelenskog, rekavši da je bio "veoma efikasan".

Na pitanje da li će SAD odmah poslati dodatne presretačke rakete Patriot, Tramp je odgovorio da bi "deo" mogao da bude isporučen odmah, kao i da veruje da bi Ukrajina mogla veoma brzo da započne sopstvenu proizvodnju.

"Imamo sisteme Patriot, ali ih nemamo mnogo. Potrebni su i nama", rekao je Tramp.

On je kazao da bi Ukrajina mogla brzo da ovlada proizvodnjom.

"Kada im objasnimo kako, dovešćemo kompaniju ovde. Radićete sa tom kompanijom. Imate velike kapacitete za proizvodnju oružja, čak i veoma složenog", rekao je američki predsednik.