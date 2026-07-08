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„Hajde da jednostavno završimo posao“, rekao je Tramp na konferenciji za novinare u sredu, ocenivši vojnu kampanju svoje administracije kao „ogroman uspeh“.

Tramp je Iran opisao kao „glavnog nasilnika na Bliskom istoku“ i rekao da veruje da je upravo on glavna meta iranskog režima.

„Ja sam broj jedan na njihovoj listi za odstrel. Oni su ološ“, rekao je Tramp.





Predsednik SAD optužio je Iran da postupa neiskreno, navodeći da je napadao komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu uprkos tome što je istovremeno izražavao spremnost za diplomatske razgovore.

„Kažu da žele dogovor, a onda noću pucaju na brodove“, rekao je Tramp, dodajući da su iranski lideri „pomalo ludi“.

„Ne možete dozvoliti ludacima da imaju nuklearno oružje“, poručio je.

Tramp je ocenio i da je američki vojni odgovor, koji je počeo u februaru, odavno trebalo da bude sproveden.

„Ono što smo uradili trebalo je da bude urađeno još pre 47 godina“, rekao je.

CENTCOM: Gađano više od 80 ciljeva u Iranu

Njegove izjave dolaze dok administracija nastavlja da brani nedavne vazdušne udare na ciljeve u Iranu, navodeći da su oni izvedeni kao odgovor na napade na komercijalne brodove koji prolaze kroz Ormuski moreuz, jedan od najvažnijih svetskih pomorskih trgovinskih pravaca.

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da su iranski napadi predstavljali „neizazvanu agresiju“ i „opasno kršenje primirja“.

Kao odgovor, CENTCOM je naveo da je gađao više od 80 ciljeva, uključujući sisteme protivvazdušne odbrane, komandne i komunikacione centre, obalske radarske položaje, kapacitete za lansiranje protivbrodskih raketa, kao i najmanje 60 manjih plovila Iranske revolucionarne garde u i oko Ormuskog moreuza.

1/9 Vidi galeriju Samit NATO-a u Ankari 2026. Foto: Bianca Otero/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prema navodima američke vojske, cilj operacije bio je da se oslabi sposobnost Irana da nastavi napade na međunarodni pomorski saobraćaj.