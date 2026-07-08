Slušaj vest

Tročlano sudsko veće odbilo je danas zahtev upravnog odbora Kenedijevog centra da se ime predsednika SAD Donalda Trampa vrati u naziv te renomirane kulturne institucije sa sedištem u Vašingtonu.

Sve se to dešava dok traje postupak odlučivanja po žalbi odbora na sudsku presudu kojom je utvrđeno da je pridodavanje Trampovog imena nazivu institucije učinjeno suprotno zakonu, i kojom je određeno da stari naziv - isključivo sa imenom ubijenog predsednika SAD Džona Kenedija - bude vraćen u opticaj.

Odluka veća još jedan je poraz odbora kojim predsedava Tramp lično, u pravnoj sagi koja je počela ove godine kada je Kenedijev centar postao "Centar Donalda Dž. Trampa i Džona F. Kenedija za izvođačke umetnosti".

Sumnjivo pridodavanje i potonja pravna bitka postali su simbol Trampovog šireg nastojanja da utisne svoju zaostavštinu - u ovom slučaju sopstveno ime - u telo glavnog grada SAD, dok mu traje drugi i po Ustavu poslednji predsednički mandat.

Sudsko veće je napisalo u odluci da zahtev odbora "nije uspeo da pokaže čime bi to ono bilo nepopravljivo oštećeno" ako Trampovo ime ne bi bilo vraćeno na fasadu zgrade dok traje žalbeni postupak.

Donald Tramp, predsednik SAD-a, izjavio je na samitu NATO-a u Ankari da je spreman da "završi posao" sa Iranom. Foto: Youtube

Odbor Centra je tvrdio da uklanjanje Trampovog imena "preti ugrožavanjem" nastojanja da se prikupe sredstva za Kenedijev centar, ali su sudije ocenule da ta tvrdnja nije potkrepljena "ni konkretnim činjenicama niti dokazima".

Kenedijev centar za sada se ne oglašava na pisani zahtev da pruži komentar.

Federalni sudija je tokom ove godine utvrdio da je promena naziva institucije ilegalna, pa je Trampovo ime u junu uklonjeno sa bele mermerne fasade zgrade.

Velika cirada i dalje prekriva mesto na zgradi na kojem se nalazilo Trampovo ime.

Američki kongres je ranije ime ove kulturne institucije promenio u Kenedijev centar, u čast predsednika Džona Kenedija koji je ubijen 1963. godine u Dalasu, u američkoj saveznoj državi Teksas.