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Na snimku se vide tri ogromne ajkule, duge između 4,5 i šest metara, kako sinhronizovano plivaju u formaciji. Iako na prvi pogled deluju zastrašujuće, reč je o džinovskim psinama, drugoj najvećoj vrsti riba na svetu, koje su potpuno bezopasne za ljude.

Kako prenosi Daily Star, svedok Stiven Danbar rekao je da je Irska jedno od najboljih mesta na svetu za posmatranje ovih impresivnih morskih životinja.

„Poslednjih dana bilo ih je zaista mnogo. Često se hrane zajedno i zato ih nije neuobičajeno videti u grupama“, rekao je Danbar.

1/9 Vidi galeriju Jezivi napad ajkule, Egipat Foto: Printscreen/Dejli Mejl, Printscreen/Underwater and above, Dive +

Sličan susret zabeležen je i u aprilu kod ostrva Aranmor u okrugu Donegal, kada je ribar Džon Pol Baska snimio još jednog džinovskog predstavnika ove vrste.

„Bio je ogroman, možda oko 10 metara dug. Video sam i veće primerke, ali porodica koja je bila sa mnom na brodu bila je oduševljena. U tom području bilo je mnogo planktona, pa su ajkule imale dovoljno hrane“, ispričao je on.

Stručnjaci upozoravaju na dolazak velikih belih ajkula

Džinovska psina druga je najveća riba na svetu, odmah iza kit-ajkule. Ona je jedna od samo tri vrste ajkula koje se hrane planktonom, zajedno sa kit-ajkulom i retkom širokoustom ajkulom. Najčešće pliva sama ili u manjim grupama i ne predstavlja opasnost za ljude.

Istovremeno, stručnjaci upozoravaju da bi se velike bele ajkule uskoro mogle pojaviti u vodama oko Velike Britanije zbog porasta temperature mora izazvanog klimatskim promenama.

1/7 Vidi galeriju Žena teško povređena u napadu ajkule u Sidneju Foto: screenshot YT/newscomauhq

Stručnjak za ajkule, dr Džek Kuper, smatra da je njihov dolazak praktično neizbežan.

„Ukratko, pri sadašnjem tempu klimatskih promena to je neizbežno, ali ne možemo sa sigurnošću reći kada će se dogoditi. Klimatske promene podižu temperaturu mora širom sveta, zbog čega se mnoge vrste ajkula sele ka severu u potrazi za povoljnijim uslovima“, rekao je Kuper.