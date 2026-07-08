Slušaj vest

Oduvek me je nerviralo kada u američkim filmovima prikažu novinare kao gomilu ljudi koji pričaju uglas, nadvikuju se i zvuče neverovatno napadno. Komentarisala sam da je to holivudsko preterivanje i da u realnosti novinari ne zvuče tako.

Kod nas ne, ali na velikim svetskim konferencijama - često da.

Foto: Kurir

Koliko god da mi se to horsko "Mister prezident", "Mister prezident!", nije sviđalo i potpuno me je odbijalo, želela sam da budem baš ja koja ću to reći.

Foto: Kurir

Dakle, imala sam značajnu priliku da ispred Kurira izveštavam sa NATO samita u Ankari gde su bili prisutni svi najveći svetski mediji. Ali nije mi to prva konferencija gde govori predsednik Donald Tramp, pratila sam njegov press u Hagu prošle godine, a ovaj put sam se tako nadala… "Dum spiro, spero" - "Dok dišem, nadam se", da ću ja, novinarka iz Srbije, postaviti predsedniku Amerike pitanje na verovatno istorijskom NATO samitu.

00:41 Kurir na konferenciji Donalda Trampa 1 Izvor: Kurir

Toliko sam ga uvežbala i ponoviljala na engleskom, da mi se čini da ću ga zauvek znati napamet iako nikada javno nije izgovoreno.

00:03 Kurir na konferenciji Donalda Trampa 2 Izvor: Kurir

Među 2.000 novinara i snimatelja čak je bilo i teško i neizvesno biti na Trampovoj konferenciji, koja nije imala ni precizno vreme, a zatim kada je zakazana, čekalo se u redu na ulazu, kao i unutra, sve ukupno nekoliko sati.

00:06 Kurir na konferenciji Donalda Trampa 3 Izvor: Kurir

Lepo je Tramp jednom izjavio: "Volim nepredvidivost. Ne želite da ljudi tačno znaju šta radite.".

Ali, ja bih želela da prikažem kako je iza scene… Među više stotina novinara i snimatelja iz celog sveta u medijskim grotlu.

Foto: Kurir