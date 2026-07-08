"MISTER PREZIDENT, MISTER PREZIDENT!" Kako izgleda konferencija Donalda Trampa – Kurir iza scene, u grotlu svetskih medija POGLEDAJTE (FOTO/VIDEO)
Oduvek me je nerviralo kada u američkim filmovima prikažu novinare kao gomilu ljudi koji pričaju uglas, nadvikuju se i zvuče neverovatno napadno. Komentarisala sam da je to holivudsko preterivanje i da u realnosti novinari ne zvuče tako.
Kod nas ne, ali na velikim svetskim konferencijama - često da.
Koliko god da mi se to horsko "Mister prezident", "Mister prezident!", nije sviđalo i potpuno me je odbijalo, želela sam da budem baš ja koja ću to reći.
Dakle, imala sam značajnu priliku da ispred Kurira izveštavam sa NATO samita u Ankari gde su bili prisutni svi najveći svetski mediji. Ali nije mi to prva konferencija gde govori predsednik Donald Tramp, pratila sam njegov press u Hagu prošle godine, a ovaj put sam se tako nadala… "Dum spiro, spero" - "Dok dišem, nadam se", da ću ja, novinarka iz Srbije, postaviti predsedniku Amerike pitanje na verovatno istorijskom NATO samitu.
Toliko sam ga uvežbala i ponoviljala na engleskom, da mi se čini da ću ga zauvek znati napamet iako nikada javno nije izgovoreno.
Među 2.000 novinara i snimatelja čak je bilo i teško i neizvesno biti na Trampovoj konferenciji, koja nije imala ni precizno vreme, a zatim kada je zakazana, čekalo se u redu na ulazu, kao i unutra, sve ukupno nekoliko sati.
Lepo je Tramp jednom izjavio: "Volim nepredvidivost. Ne želite da ljudi tačno znaju šta radite.".
Ali, ja bih želela da prikažem kako je iza scene… Među više stotina novinara i snimatelja iz celog sveta u medijskim grotlu.
Moje pitanje je ostalo u beležnici, preglasano horom iskusnih američkih dopisnika iz poznatih agencija, ali i u pamćenju jer je uzbudljiv osećaj biti na sceni gde se kroji svetska politika.