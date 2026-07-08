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Ipak, uprkos pravosnažnoj presudi za zloupotrebu sredstava Evropskog parlamenta, Le Pen je zvanično započela predsedničku kampanju.

Le Pen je u sredu posetila gradić La Fleš u dolini Loare, gde je započela kampanju samo dan nakon što joj je apelacioni sud omogućio da se kandiduje, iako je potvrdio njenu osudu zbog pronevere sredstava Evropskog parlamenta.

Tokom obilaska lokalne pijace dočekali su je i pristalice i protivnici. Dok su jedni uzvikivali "Marin, predsednice!", drugi su joj dovikivali "Vrati novac!" i "U zatvor!".

Foto: Jon Imanol Reino/GTRES/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia

Apelacioni sud u Parizu skratio je zabranu kandidovanja koja joj je izrečena nakon presude iz marta 2025. godine zbog zloupotrebe novca Evropskog parlamenta za finansiranje zaposlenih u njenoj stranci.

Le Pen, koja sa 57 godina četvrti put ulazi u predsedničku trku i prema anketama i dalje važi za jednog od glavnih favorita, poručila je da joj je cilj "preporod Francuske".

Cilj naše kampanje je da donese preporod Francuske - rekla je Le Pen, navodeći da želi obnovu nacionalnog suvereniteta, pravde, bezbednosti i obrazovanja.

Njen tim je istovremeno pokrenuo zvanični sajt kampanje sa sloganom "Za Francusku, preporod".

Početak kampanje u senci presude

Govoreći o mestu početka kampanje, Le Pen je istakla da La Fleš simbolizuje rast uticaja Nacionalnog okupljanja, budući da je grad, koji je decenijama bio uporište levice, u martu izabrao 25-godišnjeg gradonačelnika iz redova njene stranke.

Na pitanja novinara o sudskoj presudi odgovorila je kratko:

"Neću provesti celu kampanju analizirajući pravna pitanja."

1/7 Vidi galeriju Marin Le Pen Foto: EPA Christophe Petit Tesson, EPA Yoan Valat, AP Louise Delmotte

Njene pristalice prilazile su joj kako bi se fotografisale sa njom, dok su joj pojedini građani pružali otvorenu podršku.

U međuvremenu, Le Pen je podnela žalbu francuskom Kasacionom sudu, čime je privremeno odložena primena odluke prema kojoj bi morala godinu dana da nosi elektronsku nanogicu i svake večeri bude kod kuće.

Pre nego što je doneta odluka apelacionog suda, Nacionalno okupljanje se pripremalo za mogućnost da njihov predsednički kandidat bude 30-godišnji Jordan Bardela. Iako će se sada kandidovati Le Pen, ona je poručila da će Bardela, ukoliko pobedi na izborima, biti njen premijer.

Prema proceni analitičarke instituta BVA Adelaid Zulfikarpasi, Le Pen će uprkos presudi verovatno ući u drugi krug izbora zahvaljujući lojalnom biračkom telu.

Francuski birači pokazuju određenu ambivalentnost. Kada ih pitate koje osobine žele od predsednika, navode poštenje i integritet. Međutim, u praksi su po tom pitanju znatno manje strogi - ocenila je ona.

Anketa pokazala šta Francuzi misle o Le Pen

Ipak, najnovija anketa Elabe pokazuje da će Le Pen imati problem da proširi podršku van svog tradicionalnog biračkog tela.

Čak 59 odsto Francuza smatra da je pogrešila što se kandiduje, dok se sa njenom odlukom ne slaže ni 32 odsto birača Nacionalnog okupljanja.

Anketa pokazuje i da 36 odsto pristalica RN smatra da bi Jordan Bardela bio bolji predsednički kandidat, dok svega 26 odsto veruje da je Le Pen najbolji izbor, dok ostali smatraju da su podjednako dobri kandidati.

Istraživanje takođe pokazuje da sedam od deset Francuza ne veruje da je Marin Le Pen nevina, a takav stav deli i gotovo trećina njenih birača.