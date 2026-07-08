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U gradu Sirik na jugu Irana večeras je odjeknulo nekoliko eksplozija, javlja iranska novinska agencija Fars.

Predsednik SAD Donald Tramp najavio je ranije diz Ankare da će američki napadi na Iran biti nastavljeni uveče.

U gradu Sirik na jugu Irana odjeknulo je nekoliko eksplozija, javlja iranska novinska agencija Fars.

„Oko 21.45 sati čulo se nekoliko eksplozija u gradovima Bandar Abas i Sirik”, navodi agencija i dodaje da su se zvuci eksplozija čuli i iz pravca mora, u Ormuskom moreuzu.

Centralna komanda Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da su američke snage počele da izvode napade na iranske vojne ciljeve u Ormuskom moreuzu.

„Napadi su izvedeni po nalogu vrhovnog komandanta oružanih snaga, kako bi se oslabila sposobnost tih snaga da ugroze slobodu plovidbe u Ormuskom moreuzu.

SAD smatraju Iran odgovornim za „neizazvanu agresiju koju je nedavno pokrenuo protiv trgovačkih brodova i njihovih civilnih posada koje slobodno plove ovim vitalnim međunarodnim plovnim putem”, navodi se u saopštenju Centralne komande SAD na platformi Iks.

Iransko Ministarstvo spoljnih poslova ocenilo je danas da izjave koje je u Ankari dao američki predsednik Donald Tramp o Iranu nisu znak snage već priznanje neuspeha njegove politike.

U saopštenju iranskog Ministarstva spoljnih poslova Tramp je nazvan kriminalcem i ubicom uz konstataciju da Iranci ne mogu da veruju SAD.

Kazem Garibabadi, zamenik iranskog ministra spoljnih poslova, objavio je na mreži Iks da su Trampove najnovije izjave priznanje neuspešne politike.

„Trampove današnje izjave, od vređanja iranske nacije do pretnji daljim napadima, nisu znak snage, već priznanje neuspeha politike izgrađene na gruboj sili, višegodišnjim sankcijama i pretnjama. To nije moglo da baci na kolena iransku naciju. Sa kriminalcem i ubicom Trampom, mora se govoriti njegovim jezikom. Očigledno je da on bolje razume jezik sile“, navodi se u objavi Garibabadija.

Kurir.rs/Fars/Agencije

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