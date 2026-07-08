Slušaj vest

Rad na mogućem izvozu protivvazdušnog sistema SAMP-T u Tursku nastavlja se u saradnji Francuske, Italije i Turske, izjavio je francuski predsednik Emanuel Makron na kraju godišnjeg samita NATO-a u Ankari.

Makron je rekao da se nastavljaju tehnički razgovori između tri zemlje.

Foto: AP Francisco Seco

U toku je posao koji radimo na francusko-italijanskoj osnovi zajedno sa Turskom. Reč je o tehničkom radu koji se nastavlja - rekao je Makron novinarima.

Kako je ranije objavio Rojters, pozivajući se na pet izvora upoznatih sa razgovorima, Francuska je otvorena za moguću prodaju francusko-italijanskog sistema SAMP-T Turskoj nakon višegodišnjeg protivljenja iz političkih razloga, čime se otvara put za ozbiljnije pregovore sa Ankarom.

Projekat bio zamrznut zbog političkih tenzija

Francuska, Italija i Turska pokrenule su saradnju na mogućem programu razvoja sistema dugog dometa za protivvazdušnu odbranu tokom 2017. i 2018. godine. Projekat je obuhvatao studije o zajedničkom razvoju i proizvodnji, ali je kasnije zaustavljen zbog pogoršanja odnosa između Pariza i Ankare usled neslaganja oko Sirije, Libije i sporova u istočnom Mediteranu koji uključuju Grčku i Kipar.

Makron je nakon jednosatnog bilateralnog sastanka sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom izjavio da je "veoma zadovoljan" razgovorima, koji su obuhvatili pitanja odbrambene saradnje, bilateralnih odnosa, rata u Ukrajini i situacije na Bliskom istoku.

1/6 Vidi galeriju Francuski predsednik Emanuel Makron držao govor sa naočarima na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu Foto: Markus Schreiber/AP, GIAN EHRENZELLER/KEYSTONE

SAMP-T, poznat i pod nazivom Mamba, proizvodi konzorcijum Eurosam, koji čine kompanije MBDA France, MBDA Italy i Thales. Akcionari kompanije MBDA su Airbus, BAE Systems i Leonardo.

Turska raspolaže drugom najvećom vojskom u NATO-u, ali protivvazdušna odbrana i dalje predstavlja jednu od ključnih slabosti zemlje, pošto Ankara još nema potpuno razvijen sopstveni raketni odbrambeni sistem i u velikoj meri se oslanja na NATO sisteme i savezničku avijaciju.

Šta je SAMP-T?

SAMP-T (Surface-to-Air Missile Platform/Terrain), poznat i kao Mamba, predstavlja savremeni evropski protivvazdušni i protivraketni sistem dugog dometa koji su zajednički razvile Francuska i Italija. Namenjen je zaštiti gradova, vojnih baza i kritične infrastrukture od napada aviona, bespilotnih letelica, krstarećih raketa i balističkih projektila kratkog dometa.

Sistem koristi rakete Aster 30, koje mogu da presreću ciljeve na udaljenosti većoj od 100 kilometara, dok je efikasan i protiv balističkih raketa na znatno manjim daljinama. Zbog svojih sposobnosti, SAMP-T se smatra jednim od najmodernijih evropskih PVO sistema i često se poredi sa američkim sistemom Patriot.