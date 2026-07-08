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Federalni američki sudija je danas odlučio da se kolumnistkinji I. Džin Kerol, za koju je utvrđeno da ju je sadašnji predsednik SAD Donald Tramp seksualno zlostavljao 1996. godine a potom i klevetao, definitvno može isplatiti pet miliona dolara na ime odštete, čime je odbijen Trampov zahtev da se to odloži, javljaju američki mediji.

Presuda federalnog sudije Luisa Kaplana usledila je posle Trampovog zahteva da novac ne mora biti isplaćen dok Vrhovni sud SAD ne odluči da li će razmotriti njegov zahtev da se preispita nalaz sudske porote o tome da je on seksualno uznemiravao i klevetao bivšu kolumnistkinju, javlja CNN.

Advokati I. Džin Kerol za sada nisu dostupni za komentar a Tramp je sudu najavio da će se žaliti.

Foto: AP Evan Agostini

Portparol Trampovog tima je saopštio da "američki narod stoji uz predsednika Trampa tražeći momentalni prekid svakog Lova-na-veštice, uključujući Kerol-Podvalu, tu travestiju koju finansiraju demokrate".

"Predsednik Tramp će nastaviti da pobeđuje u borbi sa Liberanim ratom preko sudstva dok je i dalje usredsređen na misiju da Ameriku ponovo učini velikom", piše u saopštenju. ; Trampovi advokati su ranije saopštili da čekanje na odluku Vrhovnog suda neće naškoditi Kerol ali će naneti "nepopravljivu štetu" predsedniku.

Advokati tužilje su zatražili od sudije da dozvoli da ona bude isplaćena s obzirom da je Vrhovni sud odbio Trampov zahtev da mu se omogući vanredno preispitivanje presude. Tramp je pre dva dana tražio od Vrhovnog suda da ponovo razmotri njegov zahtev.

Ovo je jedan od dva sudska postupka koja je Kerol pokrenula protiv Trampa. Njoj je odvojeno dodeljeno 83 miliona dolara na ime odštete zbog toga što ju je Tramp klevetao kroz svoje javne izjave, 2022. godine.

Tramp je rekao da će tražiti da se i ta sudska odluka preispita, a ima rok do kraja meseca da se obrati Vrhovnom sudu.