"OVO JE ODMAZDA ZA BOMBARDOVANJE BRODOVA": Tramp objavio fotografiju stravične eksplozije iz Irana posle američkih napada
Predsednik SAD Donald Tramp podelio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social fotografiju eksplozije iz Irana, nastale posle udara od strane SAD.
- Ovo je odmazda za jučerašnji napad Irana na brodove. Ako se to ponovi, posledice će biti daleko teže - napisao je Tramp iznad fotografije.
Centralna komanda Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da su američke snage počele da izvode napade na iranske vojne ciljeve u Ormuskom moreuzu.
„Napadi su izvedeni po nalogu vrhovnog komandanta oružanih snaga, kako bi se oslabila sposobnost tih snaga da ugroze slobodu plovidbe u Ormuskom moreuzu.
SAD smatraju Iran odgovornim za „neizazvanu agresiju koju je nedavno pokrenuo protiv trgovačkih brodova i njihovih civilnih posada koje slobodno plove ovim vitalnim međunarodnim plovnim putem”, navodi se u saopštenju Centralne komande SAD.
Kurir.rs/Rojters