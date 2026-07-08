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Predsednik SAD Donald Tramp podelio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social fotografiju eksplozije iz Irana, nastale posle udara od strane SAD.

- Ovo je odmazda za jučerašnji napad Irana na brodove. Ako se to ponovi, posledice će biti daleko teže - napisao je Tramp iznad fotografije.

Centralna komanda Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da su američke snage počele da izvode napade na iranske vojne ciljeve u Ormuskom moreuzu.

„Napadi su izvedeni po nalogu vrhovnog komandanta oružanih snaga, kako bi se oslabila sposobnost tih snaga da ugroze slobodu plovidbe u Ormuskom moreuzu.

SAD smatraju Iran odgovornim za „neizazvanu agresiju koju je nedavno pokrenuo protiv trgovačkih brodova i njihovih civilnih posada koje slobodno plove ovim vitalnim međunarodnim plovnim putem”, navodi se u saopštenju Centralne komande SAD.

Kurir.rs/Rojters

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