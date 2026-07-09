Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp danas je obavestio Kongres o nameri da Siriji poništi status države sponzora terorizma (SST), saopštio je Stejt department.

U saopštenju se navodi da je ova Trampova odluka još jedan istorijski korak koji omogućava da se sirijskom narodu pruži šansa za napredak i da se Sirija ponovo uključi u međunarodnu trgovinu i investicije.

"Stabilna, ujedinjena Sirija u miru sa sobom i svojim susedima koristi ne samo regionu, već celom svetu. Ukidanje sankcija sledi nakon izvršne naredbe predsednika Trampa od 30. juna 2025. godine kojom se nalaže ublažavanje sankcija Siriji nakon pozitivnih promena i akcija protiv terorizma koje je preduzela sirijska vlada pod predsednikom Ahmedom al-Šarom", navodi se u saopštenju Stejt departmena.

1/9 Vidi galeriju Sirija Foto: Printscreen, AP Hussein Malla, Shutterstock, EPA Bilal Al Hammoud

Ističe se da je sirijski predsednik Al-Šara pružio uverevanja da Sirija u budućnosti neće podržavati akte međunarodnog terorizma.

"Danas se dešava značajna prekretnica u obnovljenim bilateralnim odnosima između SAD i Sirije i u istoriji Sirije kao nacije. Pohvale vladi Sirije što je zacrtala novi kurs. Radujemo se jačanju našeg partnerstva sa Sirijom i njenim narodom", navodi se u saopštenju Stejt departmenta.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp obavestio je ranije danas predsednika Sirije Ahmeda al-Šaru da je odlučio da ukloni Siriju sa američke liste država sponzora terorizma.

"Obećao sam da ću ukloniti sve prepreke koje vas sprečavaju da obnovite svoju zemlju i vrlo brzo ćete to konačno moći da učinite", napisao je Tramp u pismu upućenom Al-Šari, u koje je Rojters imao uvid.

Tramp je poručio Al-Šari da su američke kompanije spremne da investiraju u Siriju.