AMERIKA POKUŠAVA DA SPREČI SAHRANU HAMNEIJA? POGOĐENA KLJUČNA PRUGA! Prvi put napadnut grad Čabahar, Revolucionarna garda uzvraća; Tramp: Ovo nije rat (VIDEO)
Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) potvrdio je da je noćas pokrenuo nove napade u znak odmazde zbog američkih vazdušnih udara na Iran, ciljajući vojne baze SAD u Kuvajtu i Bahreinu.
BBC prenosi da je Revolucionarna garda ove napade nazvala "prvom fazom kaznenog odgovora američkim kršiocima sporazuma" i upozorila Vašington da će proširiti vojna dejstva na druge baze u regionu ako se američka "agresija" nastavi.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina saopštilo je da su sirene za vazdušnu opasnost aktivirane u toj zemlji i putem društvene mreže X pozvalo stanovnike da ostanu mirni i da se upute na najbližu bezbednu lokaciju.
Britanski medijski servis navodi da je u noćašnjim američkim vazdušnim udarima prvi put od početka sukoba gađan lučki grad Čabahar na jugoistoku Irana.
BBC je potvrdio verodostojnost fotografije i video snimka oštećenog tornja za kontrolu pomorskog saobraćaja u tom gradu, koji kruže internetom.
Iranska poluzvanična novinska agencija Tasnim objavila je da se desetak eksplozija čulo u Čabaharu i Konaraku, a snabdevanje strujom je prekinuto u delovima Čabahara.
Tasnim takođe izveštava da su američki borbeni avioni bombardovali bazu Imama Alija mornarice Revolucionarne garde u Čabaharu.
Obustavljen saobraćaj na pruzi Teheran-Mešhed
Iranske vlasti saopštile su da je saobraćaj putničkim vozovima na železničkoj pruzi Teheran-Mešhed obustavljen nakon što je deo pruge pogođen u američkom napadu.
Al Džazira prenosi da su Železnice Islamske Republike Iran saopštile da su tehnički i operativni timovi poslati na tu lokaciju, gde su u toku radovi na popravci pruge, a cilj je da se ruta obnovi "u najkraćem mogućem roku".
Takođe je navedeno da se organizuju prevoz putnika iz vozova do Mešheda drumskim putem.
Iranski vrhovni vođa Ali Hamnei, koji je ubijen na početku rata SAD i Izraela protiv Irana krajem februara, biće sahranjen u Mešhedu kasnije danas.
Američka vojska je objavila da je pogodila oko 90 meta širom Irana u drugoj uzastopnoj noći vazdušnih udara na tu zemlju.
U objavi na društvenoj mreži X, praćenoj video kompilacijom snimaka napada, Centralna komanda (CENTCOM) američke vojske je navela da je cilj bio da se "dodatno umanji sposobnost Irana da napada komercijalne brodove i nevine civilne mornare u Ormuskom moreuzu".
Navodi se da su među metama bili sistemi protivvazdušne odbrane (PVO), sistemi za nadzor obale, skladišta raketa i dronova, pomorski kapaciteti i vojna logistička infrastruktura duž iranske obale.
- Najnoviji napadi slede nakon uspešnog izvođenja ofanzivnih udara u Iranu prethodne noći - poručeno je iz CENTCOM.
Tramp: Ovo je denuklearizacija Irana
Američki predsednik Donald Tramp je novinarima u avionu Er fors uan, tokom povratka sa samita NATO u Turskoj, kazao da sukob sa Iranom nije "rat".
- To zapravo nije neki rat. To je denuklearizacija Irana. Denuklearizacija Irana. Dakle, sve se svodi na oduzimanje nuklearnog oružja, da se ne dozvoli Iranu da poseduje nuklearno oružje. I svima bi to trebalo da se sviđa - rekao je Tramp i ponovio tvrdnju da je okončao osam ratova tokom predsedničkog mandata.
Na pitanje da li SAD ponovo ulaze u sukob velikih razmera u Iranu, Tramp je rekao da "ne zna".
- Alli bismo vrlo brzo pobedili - dodao je on.
Predsednik SAD je ponovio i tvrdnju da je njegova zemlja već "vojno pobedila" u Iranu, dodajući da je toj bliskoistočnoj naciji "ostalo vrlo malo" i da je "toliko očajnički želela da sklopi dogovor".
- Zvali su pre nekog vremena, toliko očajnički žele da sklope dogovor - jednostavno ne znam da li su dostojni da se sklopi dogovor sa njima. Ne znam da li će poštovati dogovor, to je problem - kazao je šef Bele kuće.
Tramp je govorio i o prvom talasu novih napada na Iran u noći između utorka i srede.
- Jednostavno smo ih udarili veoma snažno i rekao bih da smo ih udarili 20 puta jače. Svaki put kada oni udare nas, mi ćemo njih udariti 20 puta jače - zaključio je Tramp.
(Kurir.rs/BBC/Al Jazeera/Preveo i priredio: N. V.)