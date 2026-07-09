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Testiranje kineske interkontinentalne balističke rakete izazvalo je žestoke reakcije u susednim državama.

Dojče vele (DW) navodi da kineska Ratna mornarica demonstrira vojne sposobnosti i izaziva SAD na Pacifiku.

Kritike su bile glasne i oštre nakon što je u ponedeljak Kina izvela raketni test u južnom Pacifiku.

Prema navodima državne novinske agencije Sinhua, nuklearna podmornica ispalila je raketu sa maketom bojeve glave u međunarodne vode.

Test je, kako se navodi, bio uspešan.

Peni Vong, ministarka spoljnih poslova Australije, ocenila je da taj potez destabilizuje regionalnu bezbednost.

Japan je pozvao Kinu da preispita svoje postupke.

Vinston Piters, ministar spoljnih poslova Novog Zelanda, izjavio je u Velingtonu da njegova zemlja ne želi da Kina koristi južni Pacifik kao područje za testiranje raketa.

- Duboko smo zabrinuti zbog kineskog testiranja oružja sposobnog za nošenje nuklearnih bojevih glava u južnom Pacifiku - rekao je Piters.

Pacifik nije bio pošteđen nuklearnog nadmetanja ni u prošlom veku.

Koralni atol Bikini, koji danas pripada Maršalovim ostrvima, bio je poprište brojnih američkih nuklearnih proba nakon Drugog svetskog rata.

Bezbednosnu arhitekturu u pacifičkom prostoru u to vreme u velikoj meri oblikovale su SAD.

Raketa dometa do 12.000 kilometara

Upravo tu bezbednosnu arhitekturu Kina sada dovodi u pitanje.

Iako zvanični mediji nisu objavili detalje o testiranju, nacionalistički orijentisani vojni analitičari na kineskim društvenim mrežama nagađaju o snazi testirane rakete.

- To je interkontinentalna balistička raketa serije Đulang-3 (JL-3) koja se lansira sa podmornice - kaže potpukovnik Žang Žunše iz Kineskog instituta za pomorska istraživanja.

Đulang-3 ili Veliki talas-3 još uvek je u fazi razvoja.

Osmišljena je da ima maksimalni domet od 12.000 kilometara i može da nosi više nuklearnih bojevih glava.

1/3 Vidi galeriju Kineska interkontinentalna balistička raketa Đulang-3 (JL-3) Foto: ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA, PEDRO PARDO / AFP / Profimedia, IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Između 2018. i 2019. godine prijavljena su tri uspešna testa.

- Meta te rakete nisu borbene trupe na frontu, već strateški ciljevi kao što su komandni centri, vojne baze ili objekti za snabdevanje energijom - objašnjava Žang dodajući da je to sveobuhvatno sredstvo odvraćanja.

Đulang-3 navodno je lansirana sa nuklearne podmornice tipa 094, klase Đin.

Ona je duga 135 metara, ima posadu od 120 mornara i može da ostane pod vodom i do 70 dana.

Kineska mornarica trenutno raspolaže sa šest podmornica tog tipa.

Žang ne isključuje mogućnost da je možda korišćena i modifikovana verzija podmornice.

Prema podacima vašingtonskog analitičkog centra Inicijativa za nuklearne pretnje, pored klase Đin, Kina koristi još 59 podmornica na nuklearni pogon.

Uzvratni nuklearni udar

- Čak i kada bi sva ostala vojna sredstva bila onesposobljena, kineska podmornica ostala bi potpuno sposobna za uzvratni nuklearni udar - ukazuje Žang.

Prema njegovim rečima, iz međunarodnih voda Kina bi mogla da odabere bilo koju tačku na Pacifiku i odatle izvede pouzdan uzvratni strateški napad.

1/6 Vidi galeriju Kineska nuklearna podmornica 094, klase Đin Foto: WU HONG/EPA

Još u septembru 2024. Kina je sa kopna prema južnom Pacifiku lansirala interkontinentalnu raketu sa maketom bojeve glave.

Projektil je tada pao na unapred određeno područje u Francuskoj Polineziji.

Bio je to prvi kineski test neke interkontinentalne rakete iznad međunarodnih voda nakon više od 40 godina.

Kao i tada, Peking je i ovoga puta naglasio da su sve susedne države unapred bile obaveštene, te da vežba nije bila usmerena ni protiv jedne zemlje, niti konkretnog cilja.

Kina želi da promeni odnos snaga u Pacifiku

Kina želi da promeni postojeći poredak na Pacifiku.

Snažno vojno prisustvo SAD i njihovih saveznika na njenom pragu zabrinjava Peking.

DW navodi da komunistička vlada u Pekingu želi da se uveri da je sposobna da uzvrati na preventivne vojne udare i da odgovori onim što smatra da je odgovarajući kontranapad.

1/7 Vidi galeriju Kineska ratna mornarica Foto: Shutterstock

Istovremeno, nuklearna sila Kina obećava da neće pokrenuti preventivni nuklearni udar.

- Kina trenutno dovodi u pitanje regionalnu bezbednosnu arhitekturu koju SAD predvode na različitim nivoima - pisao je još 2024. Feliks Hajduk, šef istraživačke grupe za Aziju u berlinskom trustu mozgova Nemački institut za međunarodne i bezbednosne poslove (SWP).

U to vreme, nemačke oružane snage učestvovale su u vojnoj vežbi na Pacifiku koju su predvodile SAD.

Tokom pet nedelja u julu i avgustu 2024. godine, 29 zemalja sa 40 ratnih brodova vežbalo je oko američke pomorske baze u Perl Harburu.

Rastuća zabrinutost

- Nazivajući regionalni poredak pod vođstvom SAD "reliktom Hladnog rata" i uz promociju alternativnog poretka "od Azijata za Azijate" sa Kinom na čelu, kao i kroz ubrzano jačanje Narodnooslobodilačke vojske, razvoj bilateralnih bezbednosnih partnerstava i militarizaciju velikih delova Južnokineskog mora, Peking nastoji da ostvari svoje strateške ciljeve - napisao je tada Hajduk.

Međutim, zabrinutost za bezbednost raste i u južnom Pacifiku.

- Raketne snage Narodnooslobodilačke vojske Kine predstavljaju najefikasnije kinesko sredstvo za izvođenje udara velikog dometa na Australiju. U slučaju većeg regionalnog sukoba, vojne baze širom severne Australije bile bi na meti kineske vojske - naveli su Sem Rogivin i Dejvid Valans iz australijskog Lovi-Instituta u studiji objavljenoj u junu 2026.

1/8 Vidi galeriju Kineska vojska Foto: Shutterstock, Costfoto / ddp USA / Profimedia, AP Heng Sinith

Australijski istraživači još prošlog meseca zaključili su da javno dostupni podaci ne pružaju uverljive dokaze da kineska raketa lansirana s kopna može da dosegne čitavu teritoriju Australije.

Pošto se najveći australijski gradovi nalaze na istočnoj obali, procena je bila drugačija.

Međutim, nakon raketnog testa izvedenog ovog ponedeljka iz podmornice u južnom Pacifiku, situacija se, po svemu sudeći, promenila.

1/6 Vidi galeriju Sastanak američkog predsednika Donalda Trampa i generalnog sekretara NATO Marka Rutea u Beloj kući Foto: Jacquelyn Martin/AP

Generalni sekretar NATO Mark Rute izjavio je na marginama samita Alijanse u turskoj prestonici Ankari da je probno lansiranje poslalo poruku NATO.

- To je još jedan dokaz da ne smemo da budemo naivni – a to i nismo - rekao je Rute.

NATO je vojni savez predvođen SAD, čiji je dosadašnji fokus bila Evropa.