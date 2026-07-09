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(KMG) -- Nacionalna konferencija o nauci i tehnološkim nagradam, konferencija 22. saziva Generalne skupštine članova Kineske akademije nauka i Konfernecija 18. saziva Generalne skupštine Kineske akademije inženjerstva, kao i 11. Nacionalni kongres Kineskog udruženja za nauku i tehnologiju, svečano su održani danas u Velikoj dvorani naroda u Pekingu.

Generalni sekreatr CK KPK, predsednik Kine i predsednik Centralne vojne komisije Si Đinping prisustovao je navedenim skupovima i uručio dobitinicima najviše državno priznanje za nauku i tehnologiju.

Si je na svečanostima prvo uručio medalje i sertifikate akademiku Čen Lićujenu iz Instituta za fiziku Kineske akademije nauka i akademiku Ben Deu iz 14. istraživačkog instituta Kineske korporacije za elektronsku tehnologiju, koji su dobili najvišu nagradu za nauku i tehnologiju za 2025. godinu. Nakon dodeljivanja nagrade, Si Đinping i drugi partijski i državni lideri, zajedno sa dva dobitnika nagrade, uručili su sertifikate predstavnicima dobitnika Nacionalne nagrade za prirodne nauke, Nacionalne nagrade za tehnološke izume, Nacionalne nagrade za napredak nauke i tehnologije i Međunarodne nagrade za saradnju u nauci i tehnologiji Narodne Republike Kine.

Si je u govoru održanom na skupovima naglasio da je period 15. petogodišnjeg plana ključan period za izgradnju tehnološki jake nacije.

“Moramo iskoristiti ovu istorijsku priliku, odgovriti na izazove vremena, ubrzati unapređenje naučne i tehnološke samostalnosti i samoosnaživanja na visokom nivou, i čvrsto napredovati ka cilju izgradnje jake naučne i tehnološke države do 2035. godine, kao i solidno unaprediti kinesku modernizaciju zasnovanu na tehnološkim inovacijama”, rekao je on.

Si je istakao da je nova runda tehnološke revolucije i industrijske transformacije duboko promenila način proizvodnje i života ljudi i obrazac globalnog razvoja.

“Moramo se prilagoditi novim situacijama i zahtevima, preduzeti snažnije mere, efikasno rešiti probleme prisutne u kineskom naučnom i tehnološkom razvoju i uložiti sve napore u realizaciju planova KPK u oblasti nauke i tehnologije”, rekao je Si.

On je ukazao na potrebu za jačanjem sistematskih sposobnosti za naučne i tehnološke inovacije i poboljšanjem ukupne efikasnosti nacionalnog inovacijskog sistema.

“Moramo promovisati duboku integraciju tehnoloških i industrijskih inovacija, kao i otvoriti kanale za ubrzavanje pretvaranja tehnologije u realne proizvodne snage”, naveo je Si.

On je izjavio da budućnost nauke leži u mladima, da mehanizam koji spaja obrazovanje i naučna istraživanje treba da bude optimizovan, kao i da je neophodno energično negovati izuzetne mlade naučne i tehnološke talente.

“Moramo poboljšati efikasnost ulaganja u tehnološke inovacije kako bismo ostvarili intergraciju povećanja obima ulaganja sa poboljšanjem efikasnosti. Moramo produbiti reformu evaluacije nauke i tehnologije, energično promovisati duh naučnika, jačati integritet istraživanja, i održavati čisto i pošteno istraživačko okruženje”, rekao je Si, koji je naglasio potrebu za jačanjem upravljanja etikom i sigurnošću nauke i tehnologije.

“Nauka i tehnologija treba da bude u službi razvoju društva i dobrobiti naroda, da bude bezbedna i kontrolisana. Procvatu kineske naučne i tehnološke industrije nedophodni su zajednički napori cele Partije i društva. Kineska akademija nauka i Kineska akademija inženjerstva moraju da udruže nacionalnu naučnu zajednicu kako bi sledile smer novog kruga naučne i tehnološke revolucije i hrabro se popeli na svetske naučne vrhove”, rekao je Si.

Predsednik Kine je između ostalog izrazio nadu da će članovi obeju akademija ceniti svoje počasti i neumorno se truditi, igrati vodeću i uzornu ulogu u pionirskim radovima u naučno-tehnološkom istraživanju i inovacijama, kao i u negovanju mladih talenata i praktikovanju duha naučnika.

“Nadam se da će naučni i tehnološki radnici preneti finu tradiciju služenja zemlji i dobrobiti ljudi, te dati novi doprinos izgradnji jake nauke i tehnologije države”, dodao je Si Đinping.

Uoči pomenutih skupova, Si Đinping i drugi partijski i državni lideri sastali su se sa predstavnicima dobitnika Nacionalne nagrade za nauku i tehnologiju i fotografisali se sa njima.