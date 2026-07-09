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NATO samit u Turskoj doneo je brojne važne poruke o budućnosti Alijanse, podršci Ukrajini i odnosima SAD sa evropskim saveznicima.

Iz Ankare je za Kurir televiziju izveštavala Silvija Slamnig, urednica i voditeljka emisije "Usijanje", koja je prenela najvažnije utiske sa skupa i atmosferu iza kamera.

- Pokušavam da ovaj samit sažmem u nekoliko najvažnijih tačaka, što nije jednostavno imajući u vidu količinu informacija, broj lidera, sastanaka i konferencija. Tokom nekoliko dana imali smo više od deset sati programa dnevno, ali ipak bih izdvojila ono najvažnije. Pre svega, usvojena je deklaracija ovogodišnjeg NATO samita, koju je predstavio generalni sekretar Alijanse Mark Rute. Potvrđeno je da jedinstvo saveznika i princip kolektivne odbrane, garantovan članom 5, ostaju na snazi. Najavljene su nove investicije vredne više od 50 milijardi dolara za nabavku naoružanja, proširenje proizvodnih kapaciteta i modernizaciju odbrambenog sistema - rekla je Slamnig.

Silvija Slamnig - urednica i voditeljka emisije Usijanje Foto: Kurir Televizija

Poruke saveznika i Trampov uticaj na samitu

Ukazala je na glavne teme koje su obeležile politički deo samita i odnose između SAD i evropskih saveznika.

- Saveznici su ponovili podršku Ukrajini kroz dodatna ulaganja u vojnu opremu, dok je istovremeno poslata poruka Iranu da ne sme da razvije nuklearno oružje i da mora da poštuje slobodu plovidbe u Ormuskom moreuzu. Kada je reč o političkom delu samita, utisak je da je predsednik SAD Donald Tramp ponovo pokazao dominantnu ulogu i jasnu poruku da očekuje da saveznici prate njegovu politiku. Kritike je uputio pojedinim evropskim državama koje nisu podržale američke stavove u vezi sa ratom u Iranu, među kojima su Francuska, Italija, Velika Britanija, Nemačka i Španija - kaže ona.

Dalje je opisala Trampov nastup nakon samita, njegove poruke saveznicima i atmosferu koja je pratila konferenciju za medije.

- Posebno se osvrnuo i na Dansku, ponavljajući stav da Grenland treba da bude deo Sjedinjenih Američkih Država. Tramp je nakon samita poručio da, uprkos javnim neslaganjima pojedinih lidera, na sastancima saveznika postoji jedinstvo i da mu, kako je rekao, mnogi ne protivreče direktno. Imala sam priliku da pratim Trampovu konferenciju za medije uživo, što je bio drugi put nakon samita u Hagu prošle godine. Želela sam da prikažem i kako izgleda deo iza kamera, jer je reč o događaju koji prati veliki broj međunarodnih novinara - nastavila je Slamnig.

Foto: Kurir Televizija

- Ovo je trenutak kada mediji čekaju dolazak predsednika SAD. Sala je bila puna, a više stotina međunarodnih izveštača pokušavalo je da zauzme mesto i dobije priliku za pitanje. Zahvaljujući dobroj organizaciji, ali i sreći, uspela sam da budem među prvima u sali. Imala sam želju da postavim pitanje predsedniku Trampu, između ostalog i o pozivu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da poseti Srbiju, posebno jer sam imala dobru poziciju u sali. Ipak, to se nije dogodilo - rekla je.

Foto: Kurir Televizija

- Bilo je manje pitanja nego što je uobičajeno, a uglavnom su ih postavljali predstavnici velikih svetskih agencija. Kada je reč o budućim potezima, Ukrajina je sa samita dobila važan signal iz Vašingtona. Tramp je najavio mogućnost podrške u proizvodnji raketa za sistem Patriot, koje su ukrajinskoj vojsci potrebne za odbranu od ruskih balističkih raketa. Američki predsednik je ponovio da saveznici žele da kupuju američku vojnu opremu, uključujući sisteme Patriot i Tomahavk - istakla je.

Slamnig je za kraj prokomentarisala ključne međunarodne teme koje su obeležile skup, kao i o organizaciji događaja i uslovima za predstavnike medija.

- Tema koja je ostala otvorena jeste i sukob Izraela i Irana. Situacija se brzo menjala, pa je i nakon objave primirja bilo jasno da je ono krhko. Tramp je najpre poručio da su napadi završeni, zatim upozorio Teheran da bude spreman za nove udare, a potom ponovo govorio o završetku sukoba. Govoreći o ratu u Ukrajini, Tramp je naveo da bi sukob mogao uskoro da bude okončan, nakon razgovora koje je vodio sa ruskim i ukrajinskim predsednikom Vladimirom Putinomi Volodimirom Zelenskim. Učesnici samita pohvalili su organizaciju događaja, kao i domaćina - Tursku i predsednika Redžepa Tajipa Erdogana. Poseban utisak ostavila je i organizacija za predstavnike medija, kojima su pruženi odlični uslovi za praćenje jednog od najvažnijih međunarodnih skupova - za Kurir televiziju, zaključila je Slamnig.

05:41 IZA KAMERA NATO SAMITA U ANKARI: Kako je Tramp izdominirao i zašto je Evropa morala da ćuti i sluša - NATO usvojio deklaraciju tešku 50 milijardi dolara? Izvor: Kurir televizija

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