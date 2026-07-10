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Epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo odnela je do sada 600 života, dok su sumnjivi slučajevi prijavljeni i u još jednoj provinciji, saopštile su danas zdravstvene vlasti te zemlje.

Prema najnovijem izveštaju vlade Konga, od proglašenja epidemije 15. maja registrovano je ukupno 1.759 zaraženih osoba u istočnim provincijama Ituri, Severni Kivu i Južni Kivu, preneo je Rojters.

U zvaničan broj slučajeva za sada nisu uključena dva nova slučaja iz Kisanganija, glavnog grada provincije Tšopo i jednog od najvećih gradova u zemlji. Za jedan od njih utvrđeno je da je povezan sa zdravstvenom zonom Njani u provinciji Ituri, gde su zabeleženi prvi slučajevi epidemije.

Drugi slučaj za sada nema jasnu geografsku povezanost sa ranije pogođenim područjima, navode vlasti. Pozitivni rezultati testiranja iz Kisanganija još prolaze kroz potvrđujuće analize, nakon čega bi trebalo da budu uključeni u zvanične podatke o broju obolelih.

Zdravstveni timovi pojačali su nadzor, praćenje kontakata i druge mere kontrole širenja bolesti u Kisanganiju.

U prethodna 24 sata zabeležen je 51 novi slučaj ebole i 20 novih smrtnih slučajeva, prema poslednjem izveštaju.

Svetska zdravstvena organizacija upozorila je ove nedelje da epidemija još nije stavljena pod kontrolu i da se virus i dalje širi, između ostalog i zbog kretanja stanovništva koje povećava rizik od prenosa.